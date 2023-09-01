В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы

Ильдар Юлаевич поделился, что в этом году на счету сотрудников ППС 1000 задержаний преступников. Большое количество предупреждений было зафиксировано в общественных местах Стерлитамака. Он поблагодарил за поддержку конституционного строя, воспитание личного состава и большой вклад в формировании и сохранении традиций службы.

Отличившиеся работники управления были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами. Рустем Фаритович отметил, что патрульно-постовая служба полиции обеспечивает правопорядок на всех мероприятиях, которые проходят в Стерлитамаке практически без происшествий. Ильдар Юлаевич наградил родных и близких сотрудников ППС, погибших при исполнении служебных обязанностей на территории Чеченской Республики.

Креативное поздравление для стражей порядка подготовили творческие коллективы Стерлитамака. На сцене выступили народный хореографический театр-студия «Солнышко», студия современного танца «Soul Dance», ансамбль бального танца «Вдохновение», вокалистка Ксения Алексеева, а также командир отдельного батальона постовой службы, старшина полиции Ринат Гумеров с композицией «Белы розы».

Фото Сергея Крамскова