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1 Сентября , 09:23

В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы

Юбилей прошёл в Городском дворце культуры «Сода». Сотрудников и ветеранов ППС поздравили начальник Управления МВД России по городу Стерлитамаку Ильдар Хурматуллин, глава администрации города Рустем Газизов, военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустам Кантимиров, ветеран Управления МВД России по городу Стерлитамаку, подполковник полиции Алик Калимуллин.

В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы

Ильдар Юлаевич поделился, что в этом году на счету сотрудников ППС  1000 задержаний преступников. Большое количество предупреждений было зафиксировано в общественных местах Стерлитамака. Он поблагодарил за поддержку конституционного строя, воспитание личного состава и большой вклад в формировании и сохранении традиций службы.

Отличившиеся работники управления были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами. Рустем Фаритович отметил, что патрульно-постовая служба полиции обеспечивает правопорядок на всех мероприятиях, которые проходят в Стерлитамаке практически  без происшествий. Ильдар Юлаевич наградил родных и близких сотрудников ППС, погибших при исполнении служебных обязанностей на территории Чеченской Республики.

Креативное поздравление для стражей порядка подготовили творческие коллективы Стерлитамака. На сцене выступили народный хореографический театр-студия «Солнышко», студия современного танца «Soul Dance», ансамбль бального танца «Вдохновение», вокалистка Ксения Алексеева, а также командир отдельного батальона постовой службы, старшина полиции Ринат Гумеров с композицией «Белы розы».

Фото Сергея Крамскова 

В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
В Стерлитамаке отметили 100-летие со дня образования патрульно-постовой службы
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"Стерлитамакский рабочий"

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