+22 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Календарь событий
24 Сентября , 11:40

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Машиностроение – гордость Башкортостана. Наши предприятия, ставшие широко известными за пределами республики, и сегодня вносят значительный вклад в развитие стратегических отраслей экономики, укрепление обороноспособности страны, повышение качества жизни людей.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил машиностроителей с профессиональным праздником
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Талантливый труд наших машиностроителей вызывает искреннее уважение. Здесь требуются особые знания, умение креативно мыслить, создавать инновационные технологические решения. Благодаря высокому профессионализму специалистов отечественные компании успешно конкурируют на мировых рынках, наращивают экспорт продукции.

Республика признательна ветеранам и работникам машиностроительного комплекса за ответственность, преданность избранному делу. Уверен, что эти качества помогут вам и дальше решать задачи любой сложности. А мы со своей стороны продолжим поддерживать вас во всех начинаниях, создавать условия для успешной работы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Фото:https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/136016.html

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
18 Сентября , 15:52
Алексей Куличков, прославившийся в роли-ведущего шоу на ТНТ, оказался в уфимском травмпункте
Новости
22 Сентября , 12:13
Всё самое интересное о Стерлитамаке в этом Telegram-канале!
Новости
8 Сентября , 12:37
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Новости
19 Сентября , 11:10
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стерлитамаке 23 сентября

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика