Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Талантливый труд наших машиностроителей вызывает искреннее уважение. Здесь требуются особые знания, умение креативно мыслить, создавать инновационные технологические решения. Благодаря высокому профессионализму специалистов отечественные компании успешно конкурируют на мировых рынках, наращивают экспорт продукции.

Республика признательна ветеранам и работникам машиностроительного комплекса за ответственность, преданность избранному делу. Уверен, что эти качества помогут вам и дальше решать задачи любой сложности. А мы со своей стороны продолжим поддерживать вас во всех начинаниях, создавать условия для успешной работы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Фото:https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/136016.html