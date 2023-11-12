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12 Ноября , 13:22

На страже закона

10 ноября, в актовом зале УВД МВД России по г.Стерлитамаку прошло торжественное собрание, посвящённое Дню полиции. Поздравив коллег с профессиональным праздником , начальник Управления МВД России по г.Стерлитамаку полковник полиции Ильдар Хурматуллин выразил уверенность в том, что правоохранители города оправдают доверие горожан по обеспечению охраны правопорядка.

На страже закона
На страже закона

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу – это призвание для сильных духом и мужественных людей», – говорилось в поздравительной телеграмме председателя Общероссийской организации ветеранов органов Внутренних дел РБ Ришата Юсупова.

От имени главы администрации города Р.Ф. Газизова,его заместитель по связям с общественностью Павел Шорохов выразил слова благодарности нашим правоохранителям за их каждодневный труд на благо родного города. «Трудно переоценить вклад каждого из сотрудников УВД в обеспечение общественного порядка, – сказал, в частности, Павел Николаевич. – Особая благодарность сотрудникам Управления, которые принимали участие в СВО».

Военный комиссар г. Стерлитамака и Стерлитамакского района подполковник Рустам Кантимиров напомнил, что с начала специальной военной операции в республике было сформировано 11 именных батальонов, мотострелковый полк. «Каждую неделю из нашего военкомата уходят от пяти до пятнадцати призывников – срочников, а так же добровольцев, контрактников, – сказал Рустам Гаданович. – Вся эта работа по комплектованию наших вооружённых сил была бы невозможной без тесного сотрудничества с Управлением внутренних дел».

С профессиональным праздником полицейских поздравил так же председатель Совета ветеранов УМВД по г.Стерлитамаку Наиль Шакбасаров. Собрание завершилось торжественным вручением очередных воинских званий,почётных грамоты и благодарностей лучшим сотрудникам управления.

Фото Фаяза Юмагузина

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