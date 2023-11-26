Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака

- Мы три недели готовились к этому празднику. Создавали декорации к спектаклю, рисовали, красили, сшили костюмы. Сделали всё,чтобы красиво поздравить дорогих мам и бабушек, - рассказала нам руководитель творческого объединения «Позитив+» и заведующая клуба Людмила Суздальцева.

Посмотреть спектакль, послушать песни и стихи, снять на видео энергичные танцы и получить открытки от детей пришли матери и отцы, бабушки и тёти.

- К сожалению, моя мама сейчас в больнице. Она не смогла прийти и посмотреть наш спектакль. Поэтому я пожелаю всем мамам крепкого здоровья, а мы,дети, будем всегда рядом с ними, - поделилась с нами одна из воспитанниц клуба «Соляриса» двенадцатилетняяя Вика.

Фото Регины Шангареевой