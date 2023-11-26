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26 Ноября , 13:22

Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака

В детско-подростковом клубе «Солярис» центра внешкольной работы «Надежда» прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери.

Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака

- Мы три недели готовились к этому празднику. Создавали декорации к спектаклю, рисовали, красили, сшили костюмы. Сделали всё,чтобы красиво поздравить дорогих мам и бабушек, - рассказала нам руководитель творческого объединения «Позитив+» и заведующая клуба Людмила Суздальцева.

Посмотреть спектакль, послушать песни и стихи, снять на видео энергичные танцы и получить открытки от детей пришли матери и отцы, бабушки и тёти.

- К сожалению, моя мама сейчас в больнице. Она не смогла прийти и посмотреть наш спектакль. Поэтому я пожелаю всем мамам крепкого здоровья, а мы,дети, будем всегда рядом с ними, - поделилась с нами одна из воспитанниц клуба «Соляриса» двенадцатилетняяя Вика.

Фото Регины Шангареевой

Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Тепло детских сердец для матерей Стерлитамака
Автор:Регина Шангареева
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