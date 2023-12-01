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1 Декабря , 17:36

«Набат» звучит всё громче

В честь погибших в Чечне и других локальных конфликтах.  

«Набат» звучит всё громче
«Набат» звучит всё громче

Декабрь ознаменован несколькими драматическими событиями в истории нашей страны. 25 декабря 1979 года с вводом ограниченного контингента советских войск в Афганистан началась война, длившаяся 10 лет и унёсшая жизни 14 тысяч наших парней. Среди них были и 23 наших горожанина. 11 декабря 1994 началась первая чеченская война.

1 декабря в нашем городе принято отмечать День памяти погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах.

25 лет назад инициативной группой участников боевых действий в городе была основана общественная организация «Набат». Еёоснователем и первым председателем стал Александр Подобный.

За эти годы проведена огромная работа. Это реабилитационная помощь ветеранам боевых действий, родителям и вдовам погибших, уроки мужества в образовательных учреждениях и другая работа по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Сейчас «Набат» поддерживает наших парней в зоне СВО. За время спецоперации в городе сформировано 12 гуманитарных конвоев.Ветераны проводят спортивные мероприятия в память погибших парней и многое другое. Об этом говорил в своём выступлении председатель «Набата» Ильдус Маняпов. «Низкий поклон погибшим парням, – сказал Ильдус Фавилевич, открывая митинг. – Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Ветеранов из «Набата» поздравил с 25-летием организации главаадминистрации города Рустем Газизов. «Мы делаем всё, чтобы никто о наших парнях не забывал, – заверил присутствующих Рустем Фаритович. – Сегодня наши ребята отстаивают интересы государства на земле Донбасса. Мы максимально стараемся им помочь: формируем гуманитарные конвои, поддерживаем родных и близких. Делаем всё, чтобы ребята в зоне СВО были за них спокойны. На их примерах мы будем воспитывать подрастающее поколение».

Со словами благодарности в адрес «Набата» за огромную поддержку наших ребят в зоне СВО выступили начальник отделения военного комиссариата РБ по г.Стерлитамаку и Стерлитамакскому району Андрей Каракеча, председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов, мать погибшего бойца Рита Бурденко.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к стеле воинам-интернационалистам, а затем посетили места их захоронений на старом и новом кладбищах. 

ФОТО ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ

«Набат» звучит всё громче
«Набат» звучит всё громче
«Набат» звучит всё громче
«Набат» звучит всё громче
«Набат» звучит всё громче
«Набат» звучит всё громче
«Набат» звучит всё громче
Автор:Фаяз Юмагузин
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