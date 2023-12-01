«Набат» звучит всё громче

Декабрь ознаменован несколькими драматическими событиями в истории нашей страны. 25 декабря 1979 года с вводом ограниченного контингента советских войск в Афганистан началась война, длившаяся 10 лет и унёсшая жизни 14 тысяч наших парней. Среди них были и 23 наших горожанина. 11 декабря 1994 началась первая чеченская война.

1 декабря в нашем городе принято отмечать День памяти погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах.

25 лет назад инициативной группой участников боевых действий в городе была основана общественная организация «Набат». Еёоснователем и первым председателем стал Александр Подобный.

За эти годы проведена огромная работа. Это реабилитационная помощь ветеранам боевых действий, родителям и вдовам погибших, уроки мужества в образовательных учреждениях и другая работа по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Сейчас «Набат» поддерживает наших парней в зоне СВО. За время спецоперации в городе сформировано 12 гуманитарных конвоев.Ветераны проводят спортивные мероприятия в память погибших парней и многое другое. Об этом говорил в своём выступлении председатель «Набата» Ильдус Маняпов. «Низкий поклон погибшим парням, – сказал Ильдус Фавилевич, открывая митинг. – Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Ветеранов из «Набата» поздравил с 25-летием организации главаадминистрации города Рустем Газизов. «Мы делаем всё, чтобы никто о наших парнях не забывал, – заверил присутствующих Рустем Фаритович. – Сегодня наши ребята отстаивают интересы государства на земле Донбасса. Мы максимально стараемся им помочь: формируем гуманитарные конвои, поддерживаем родных и близких. Делаем всё, чтобы ребята в зоне СВО были за них спокойны. На их примерах мы будем воспитывать подрастающее поколение».

Со словами благодарности в адрес «Набата» за огромную поддержку наших ребят в зоне СВО выступили начальник отделения военного комиссариата РБ по г.Стерлитамаку и Стерлитамакскому району Андрей Каракеча, председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов, мать погибшего бойца Рита Бурденко.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к стеле воинам-интернационалистам, а затем посетили места их захоронений на старом и новом кладбищах.

ФОТО ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ