«Дорогою добра»

В Стерлитамаке санаторий «Нур» является не только современным лечебно-оздоровительным учреждением, но и вторым домом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно здесь родителям возвра-щают надежду, а детям – здоровье. Главная фея и врач санатория Регина Ринатовна Саляхова рассказала, что в этом году «Нур» стал победителем республиканского этапа Х Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2023» в номинации «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления».

– Это огромная честь представить наш санаторий и республику. Победы мотивируют нас совершенствоваться дальше! Мы работаем ради детей и их здоровья, – отметила Регина Ринатовна.

Сегодняшнее серое декабрьское утро помогла скрасить волшебная история, которая познакомила детей и родителей со сказочными героями Знайпухом и Дракошей. Задорные и энергичные персонажи веселили маленьких и взрослых гостей своими играми, танцами и песнями. Детей порадовали главные волшебники мероприятия Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили ребятам подарки. Среди новогодней мишуры и разноцветных шариков также выступила художница с волшебной кистью. Дети следили за её движениями и с нетерпением ждали рисунка на чёрном полотне. Несколько взмахов кистью и в темноте появляется луч солнца и надежды…



Прочувствуем эмоции детей через фотографии Тамары Андреевой