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4 Декабря , 19:04

«Дорогою добра»

Сегодня в санатории для детей «Нур» прошло традиционное мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов.

«Дорогую добра»
«Дорогую добра»

В Стерлитамаке санаторий «Нур» является не только современным лечебно-оздоровительным учреждением, но и вторым домом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно здесь родителям возвра-щают надежду, а детям – здоровье. Главная фея и врач санатория Регина Ринатовна Саляхова рассказала, что в этом году «Нур» стал победителем республиканского этапа Х Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2023» в номинации «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления».
– Это огромная честь представить наш санаторий и республику. Победы мотивируют нас совершенствоваться дальше! Мы работаем ради детей и их здоровья, – отметила Регина Ринатовна.

Сегодняшнее серое декабрьское утро помогла скрасить волшебная история, которая познакомила детей и родителей со сказочными героями Знайпухом и Дракошей. Задорные и энергичные персонажи веселили маленьких и взрослых гостей своими играми, танцами и песнями. Детей порадовали главные волшебники мероприятия Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили ребятам подарки. Среди новогодней мишуры и разноцветных шариков также выступила художница с волшебной кистью. Дети следили за её движениями и с нетерпением ждали рисунка на чёрном полотне. Несколько взмахов кистью и в темноте появляется луч солнца и надежды…

Прочувствуем эмоции детей через фотографии Тамары Андреевой

«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
«Дорогую добра»
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