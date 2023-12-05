В Стерлитамаке прошёл VI городской форум добровольцев «ДоброSТR»

Как рассказала начальник отдела Альбина Бикметова, сегодня волонтёрское движение Стерлитамака объединяет более 29 тысяч человек разного возраста, профессий, представителей разных образовательных учреждений и общественных организаций города. В волонтёрский корпус города входят волонтёры Победы, "серебряные" волонтёры, школьные отряды, волонтёрские движения колледжей и университетов. Всех их объединяет готовность поменять мир вокруг себя, прийти на помощь в трудную минуту.

О делах волонтёров судят по участию в самых разных проектах от местных до федеральных. Таких, как цифровое подключение населения в 2019 году в период пандемии. Работа по благоустройству комфортной городской среды, проведению переписи населения. Волонтёры стали, можно сказать, преемниками тимуровского движения: приходят на помощь пожилым (убирают снег, помогают по хозяйству, ходят за лекарствами). В настоящее время волонтёры оказывают большую помощь участникам СВО и членам их семей. "Серебряные" волонтёры, например, внесли огромный вклад в работу, участвуя в изготовлении маскировочных сетей.

- Сегодня ни одно городское мероприятие не проходит без участия волонтёров. Мы собираемся в торжественной обстановке впервые отметить специальным почётным знаком «Доброволец (волонтёр) г. Стерлитамак» десятерых наших активистов, которые в течение года участвовали во всех городских мероприятиях, – сказала Альбина Альбертовна. – Теперь каждый год наиболее отличившимся волонтёрам будут вручать эту награду.

Заместитель главы администрации по связям с общественностью Павел Шорохов поздравил собравшихся, подчеркнув: «Вы многое делаете во благо других людей, оказываете адресную помощь тем, кто в ней нуждается. Волонтёрское движение в Стерлитамаке набирает обороты. Так, более 200 волонтёров приняли участие на фестивале «Купец 2.0». Волонтёры старшего поколения - "серебряные" волонтёры реализуют много интересных проектов. Среди них – масштабная работа по изготовлению маскировочных сетей для наших бойцов на передовой. И всех вас, в независимости от возраста объединяет неравнодушие к происходящему, чистые помыслы, большое доброе сердце. Спасибо вам за вашу большую работу».

Режиссёр - постановщик театрализованного представления, педагог актёрского мастерства и техники речи Ирма Карягина показала упражнения, помогающие снять стресс перед публичным выступлением и объяснила, как себя вести на сцене.

Секретами общения поделилась заведующая центральным филиалом психологического молодёжного центра, психолог Рима Юлдашева. По просьбе "серебряных" волонтёров спикеры Артём Григорьев и Дарья Горбатова провели мастер-класс по работе в соцсетях, рассказав, как грамотно загружать информацию.

Наиболее активные добровольцы были торжественно отмечены благодарственными письмами.

Фаяз ЮМАГУЗИН

Фото Тамары АНДРЕЕВОЙ