День башкирского языка в Стерлитамаке

Также сотрудники Центральной библиотечной системы провели мастер-класс по народному творчеству, где дети с удовольствием делали башкирские украшения из бумаги. Оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера Артема Болотова и заслуженная артистка РБ Гульназ Идрисова представили новую программу филармонии «Лесной оркестр». Зрители были предложены произведения башкирских композиторов. Они познакомились с детскими стихотворениями Гульфии Юнусовой.

На встрече Гульфия Азнагуловна рассказала о своей творческой деятельности. Совсем недавно увидела свет ее новая книга «Илһамлы яҙмыштар» о людях творчества. Еще три книги с очерками, воспоминаниями, и биографией находятся в работе.

Студентов и школьников не оставили равнодушными живое общение с известной башкирской поэтессой, а также красивые музыкальные композиции в исполнении солистов филармонии. Художественный руководитель филармонии, заслуженный деятель искусств РБ Лира Файзуллина поблагодарила Гульфию Азнагуловну за вдохновение на создание таких концертных номеров и выразила надежду, что коллектив СТКО еще с Гульфией Азнагуловной поработает над совместными проектами.

Литературный отдел СТКО