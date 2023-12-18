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18 Декабря , 11:17

День башкирского языка в Стерлитамаке

В филармонии Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения прошел День башкирского языка. В программе были премьера Г.Юнусовой «Урман оркестры» (Лесной оркестр), а в 15.00 ч - творческая встреча с народным поэтом Башкортостана Гульфией Юнусовой. В фойе была развёрнута книжная выставка "Башҡортостан-тыуған төйәгем" и "Моңло ижад эйәһе" с её произведениями. Сама поэтесса тоже присутствовала на вечере.

День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке

Также сотрудники Центральной библиотечной системы провели мастер-класс по народному творчеству, где дети с удовольствием делали башкирские украшения из бумаги. Оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера Артема Болотова и заслуженная артистка РБ Гульназ Идрисова представили новую программу филармонии «Лесной оркестр». Зрители были предложены произведения башкирских композиторов. Они познакомились с детскими стихотворениями Гульфии Юнусовой.

На встрече Гульфия Азнагуловна рассказала о своей творческой деятельности. Совсем недавно увидела свет ее новая книга «Илһамлы яҙмыштар» о людях творчества. Еще три книги с очерками, воспоминаниями, и биографией находятся в работе.

Студентов и школьников не оставили равнодушными живое общение с известной башкирской поэтессой, а также красивые музыкальные композиции в исполнении солистов филармонии. Художественный руководитель филармонии, заслуженный деятель искусств РБ Лира Файзуллина поблагодарила Гульфию Азнагуловну за вдохновение на создание таких концертных номеров и выразила надежду, что коллектив СТКО еще с Гульфией Азнагуловной поработает над совместными  проектами.

Литературный отдел СТКО

 

День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке
День башкирского языка в Стерлитамаке
Автор:Фаяз Юмагузин
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