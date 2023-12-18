Загс: вся жизнь человека – за этими буквами

– Инна Юрьевна, для чего человеку нужен загс?

– Отдел записи актов гражданского состояния необходим для фиксации основных моментов в жизни человека. Жизнь начинается в загсе – государственной регистрацией рождения, и здесь же выдаётся последний документ – свидетельство о смерти. Между этими двумя границами – целая жизнь: со свадьбами, рождением детей и внуков, иногда, увы, разводами. И всё это тоже фиксируется в загсе.

– Какие требования предъявляются к сотрудникам загса? И как вы сами пришли сюда работать?

– Чтобы работать в загсе, необходимо высшее профессиональное образование, желательно юридическое. Все наши 11 сотрудников получили высшее юридическое образование. Кроме профессиональной подготовки, нужно обладать такими качествами, как отзывчивость, доброта, умение выслушать и понять человека. Ещё одно качество – принципиальность в важных вопросах. И, конечно, сотрудник отдела ЗАГС должен быть внимательным, скрупулёзным, добросовестным. Особенно это касается работы с документами, от грамотности составления которых часто зависят судьба и жизнь человека, его настоящее и будущее.

Я в органах ЗАГС работаю более десяти лет, в загсе Стерлитамака – с 2018 года. Была заместителем начальника, и вот уже три года возглавляю отдел.

– Как изменилась работа отдела за последние годы?

– С 2018 года мы наполняем электронную базу Единого государственного реестра загс. Оцифровали более чем полумиллионный архив нашего города. С 2021 года мы работаем по экстерриториальному принципу – выдаём повторные документы по записям, хранящимся по всем отделам ЗАГС на территории России. Это сокращает срок ожидания, что удобно для граждан, и ускоряет нашу работу. Ещё одно новшество – регистрация рождений по суперсервису. В роддоме формируется электронное свидетельство о рождении, которое через Госуслуги поступает к маме ребёнка, и она уже через свой «личный кабинет» подаёт заявление в загс. Это тоже существенно облегчает процедуру получения свидетельства о рождении. В 2024 году планируется запустить суперсервис по регистрации смерти. Заявление о регистрации брака поступает к нам из Госуслуг: будущие молодожёны сами могут выбрать время и дату регистрации брака. На все «красивые» даты обычно спрос повышенный. Хотя, справедливости ради, заметим, что «красивая» дата регистрации брака – не всегда залог долгой и счастливой супружеской жизни.

– Как ваш отдел регистрировал браки в пандемию?

– Да, в течение двух лет торжественная регистрация брака была ограничена в привычной форме. По мере того, как пандемия шла на спад, увеличивалось число гостей, пока не восстановилось в полной мере. Надо сказать, что свадьбы с большим количеством гостей постепенно уходят в прошлое. Свадьба с 70-80 приглашёнными – редкость сегодня.

– Какая из свадебных церемоний последнего времени запомнилась вам больше всего?

– В сентябре мы провели торжественную регистрацию брака на башкирском языке. Так захотели молодые. У нас в штате есть специалист, который провёл церемонию.

– Вы говорили про оцифровку архива. А бумажные носители информации у вас сохраняются?

– Конечно. Книги записей актов гражданского состояния хранятся сто лет у нас в отделе, по истечении этого срока они передаются в Национальный архив Республики Башкортостан на постоянное хранение. Мечетные и церковно-приходские книги мы уже передали в Нацархив. У нас хранятся книги начиная с 1926 года.

– Одной из традиций органа ЗАГС является чествование юбиляров супружеской жизни.

– Да, мы чествуем пары, прожившие в браке 50, 60, 70 и 75 лет. Предусмотрено вручение подарка, но оно носит заявительный характер. Другими словами, родственники юбиляров супружеской жизни должны заранее обратиться в отдел ЗАГС с паспортами супругов и свидетельством о браке.Этот год выдался напряжённым в плане вручения памятных подарков – изготавливающее их предприятие не справляется с объёмом государственного заказа. Поэтому сейчас своей очереди ожидают более 70 пар юбиляров супружеской жизни. Как только подарки поступят в отдел, мы их сразу вручим.Также мы чествуем тысячного ребёнка, родившегося в городе с начала календарного года. Недавно уже двухтысячного новорождённого зарегистрировали.

– Расскажите про ваш коллектив.

– Из 11 сотрудников более половины работают в отделе около двадцати лет. Главный специалист-эксперт Гульшат Иншаровна Загидуллина трудится у нас 23 года, ведущий специалист-эксперт Гульназ Нурулловна Уразбахтина – 21 год. Ведущий специалист-эксперт Нурания Флюровна Латыпова и заместитель начальника Наталья Ивановна Барменкова работают в отделе по 17 лет.Приходят к нам и молодые сотрудники. За последние пять поступили на работу два молодых специалиста Ольга Леонидовна Кириллова и Екатерина Олеговна Дмитриева. Очень грамотные, исполнительные, безотказные, готовые всегда прийти на помощь, заменить любого специалиста. Ежегодно у нас проходят практику студенты колледжа СФ УУНиТ, которые помогают нашим специалистам в поиске актовых записей для составления документов.Многие думают, что сотрудники загса работают в атмосфере вечного праздника, но это не так. Мы работаем ежедневно со вторника по субботу. Наши семьи, дети уже привыкли к нашему рабочему графику, к тому, что по субботам их мам нет дома. Но такова специфика нашей работы.

– Что бы вы пожелали своим коллегам в канун вашего профессионального праздника?

– Всем нашим сотрудникам, нашим дорогим ветеранам хочется пожелать здоровья, семейного счастья и взаимопонимания в коллективе. Сейчас у нас сложилась хорошая дружная команда. Мы как одна семья – помогаем друг другу, понимаем друг друга и готовы работать на общий результат.

Марина ВОРОНОВА

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА