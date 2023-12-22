Мастер из Стерлитамака об особенностях работ

Отец Марата, Галим Максютович, родом из деревни Таш-Асты Гафурийского района. Вернувшись из армии, он взял в жёны односельчанку, и молодые уехали в город Усть-Илимск Иркутской области.

– Отец всю жизнь трудился слесарем в коммунальной сфере, – рассказывает Марат Галимович. – Мама воспитывала детей – нас в семье было трое. У меня есть старшая сестра и младший брат. В 1989 году семья переехала в Стерлитамак, так что в школу я пошёл уже здесь.

– Какие уроки вам нравились больше всего?

– Очень любил физкультуру.

– Кто-то повлиял на ваш выбор профессии?

– Я сам выбрал. После девятого класса поступил в профессиональный лицей № 15. Учился на электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования и получил вторую специальность «Слесарь КИПиА». Окончив лицей, попробовал сам устроиться на работу, но сразу не получилось, так как на многих предприятиях требовались специалисты со стажем. Через службу занятости попал на Стерлитамакский мясокомбинат электромонтёром и проработал там три года. Оттуда перешёл в Городской дворец культуры, обслуживал всё здание. Уже имея некоторый опыт, я перешёл в БСК. С 2016 года работаю в ООО «АСТ».

– В чём специфика работы электромонтёра на вашем предприятии, обслуживающем наш город и другие населённые пункты?

– Мы занимаемся налаживанием оборудования, трансформаторных подстанций, их текущим и капитальным ремонтом, а также кабельных линий при производстве земляных работ, отвечаем за целостность коммуникаций, меняем старые и прокладываем новые кабели.

– Это достаточно сложно и ответственно. Какими качествами должен обладать представитель вашей профессии?

– В первую очередь, надо иметь прочные знания, быть аккуратным, дисциплинированным, внимательным ко всем деталям, физически выносливым и устойчивым к стрессам. Необходимо чётко соблюдать все нормы охраны труда и технологии работ, потому что ошибки могут иметь серьёзные последствия.

– Вы не жалеете, что не выбрали другую, менее опасную профессию?

– Никогда не жалел, что стал электромонтёром. Если бы была возможность всё начать сначала и выбрать другой путь, я бы не хотел ничего менять.

– Что бы вы посоветовали молодым специалистам?

– Начинающим свой путь в профессию людям я советую побольше учиться у опытных работников, слушать наставников, быть ответственными и дисциплинированными.

– Сколько человек трудится под вашим началом?

– Я мастер участка, в нашем коллективе девять человек.

– Расскажите о своей семье. Кем работает ваша супруга?

– Моя жена – повар в ООО «Общепит», нашему сыну сейчас десять лет, он учится в четвёртом классе, занимается волейболом.

– Как вы проводите с семьёй свободное время?

– Мы любим совместные прогулки по городу, летом путешествуем по республике, с друзьями справляемся по Зилиму, зимой посещаем каток.

– Какие блюда, приготовленные вашей женой, самые любимые?

– Больше всего мне нравятся домашние пельмени и чебуреки, а вообще я люблю всё, что готовит моя жена.

– Что вы пожелаете коллегам в ваш профессиональный праздник?

– Я поздравляю всех с Днём энергетика и желаю работникам этой отрасли здоровья, благополучия и успешной работы, чтобы наши горожане жили в светлой, тёплой, уютной обстановке.

Беседовала Эльвира ЛУКМАНОВА

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА