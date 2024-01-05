В 2024 году жители Стерлитамака будут отдыхать более 120 дней

По информации Минтруда Башкирии, в числе выходных дней также будут 17 праздничных нерабочих дней (в том числе республиканские):



1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

10 апреля – Ураза-байрам;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

16 июня – Курбан-байрам;

11 октября – День Республики – День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики;

4 ноября – День народного единства.



Дополнительными днями отдыха станут 10 мая, 17 июня, 31 декабря.