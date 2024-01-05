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5 Января , 09:53

В 2024 году жители Стерлитамака будут отдыхать более 120 дней

При пятидневной рабочей неделе ожидается 245 рабочих дней. Также в этом году нас ждет 121 выходной день.

В 2024 году жители Стерлитамака будут отдыхать более 120 дней
В 2024 году жители Стерлитамака будут отдыхать более 120 дней

По информации Минтруда Башкирии, в числе выходных дней также будут 17 праздничных нерабочих дней (в том числе республиканские):

  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
  7 января – Рождество Христово;
  23 февраля – День защитника Отечества;
  8 марта – Международный женский день;
  10 апреля – Ураза-байрам;
  1 мая – Праздник Весны и Труда;
  9 мая – День Победы;
  12 июня – День России;
  16 июня – Курбан-байрам;
  11 октября – День Республики – День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики;
  4 ноября – День народного единства.

Дополнительными днями отдыха станут 10 мая, 17 июня, 31 декабря.

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