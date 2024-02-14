С Днём книгодарения!

Библиотекарь читального зала Маркелова О.М. рассказала о происхождении праздника.

14 февраля – Международный день дарения книг – один из самых молодых праздников в календаре, объединяющий всех кто любит книгу. Своим появлением в 2012 году он обязан основательнице известного сайта детской книги Delightful Childrens Books в США Эмми Бродмур. Идею подсказал маленький сын Эмми, который однажды спросил её: "Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?" Поначалу Эмми Бродмур просто рассылала разным людям в сети предложение принять участие в инициативе. Теперь люди не просто дарят друг другу книги, они рассказывают свои истории и делятся своими фото в интернете.

Ведущими праздника были сами дети. Юля Карпенко И Варя Николаенко рассказали детям о своём понимании того, что такое книга, чему учат книги и почему важно их читать.

На праздник заглянули даже "инопланетные существа". Им было интересно узнать, почему жители нашей планеты так любят читать книги. "Книга - это чудо планеты Земля!" - воскликнул инопланетянин. И это правда!

Праздник получился интересный. Ребята "путешествовали по литературным мирам", искали "литературную пару", собирали пословицы о книгах, особенно тепло приняли ребята "свидание с книгой вслепую".

Взрослые тоже принимали активное участие в конкурсах, отгадывали загадки, читали стихи. Большой интерес у гостей вызвал конкурс для мам "Возьми то, не знаю что". Нужно было по отрывкам из детских книг узнать произведение. Иногда школьникам даже приходилось подсказывать родителям. А в конце праздника дети вместе со взрослыми сделали "друга книги" - закладку. Завершился праздник тем, что родители подарили детям книги. Не забыли и про библиотеку: модельной детской библиотеке № 9 подарили "целую корзинку" книг.