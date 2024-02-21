Дети Стерлитамака читают и поют о Родине

Руководитель творческого объединения «Позитив+» и заведующая клубом «Солярис» Людмила Суздальцева рассказала нам, почему важно проводить подобные конкурсы:

- Дети не просто учат стихотворения и песни, чтобы выйти на сцену,быстро рассказать их на публику, а потом получить грамоты и уйти домой. Через творчество мы формируем активную гражданскую позицию. Литература помогает детям понимать ценность жизни, любви к малой родине и Отчизне. Они учатся помнить подвиги своих предков.

Людмила отметила, что её воспитанники серьёзно осмысливают прочтение патриотических произведений:«Мои девочки подготовили «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского, а мальчики отрывок из драмы Валентина Ежова «Соловьиная ночь». Каждую строчку произведения мы разбирали подробно, чтобы дети вжились в роль. Мои воспитанницы попытались представить на себе,что значит отказаться от девичьей природы и пойти в бой, несмотря на страх и хрупкость. У нас на репетициях некоторые девочки настолько вживались в роль, что даже плакали».

В завершении конкурса члены жюри объявили самых лучших чтецов. Каждый участник получил памятный приз.

Мы спросили юных чтецов, какими они видят защитников Отечества?

Восьмиклассница Ирина Усманова прочла «Балладу о матери» Ольги Киевской:

- Для меня защитник Отечества тот, кто защищает свой дом, страну и её жителей. Он смелый, ловкий, добрый и преданный.

Семнадцатилетняя Дарья Нуйкина учится в кадетской школе. Она пришла поддержать свод младшую сестру Настю, которая прочла стихотворение «Мы говорили с мамой о войне» Степана Кадашникова. Дарья рассказала нам о своём прадедушке:

- В моей семье героем был мой прадедушка по маминой линии Яков Соловьев Иванович. Когда началась Великая Отечественная война,его отправили служить в ряды Советской Армии. К сожалению, я не успела его увидеть, но он всегда будет для меня защитником Отечества.