Дорогой добра и милосердия

В этот день ребята из творческого объединения «Позитив+» Центра внешкольной работы «Надежда» под руководством педагога Людмилы Суздальцевой посетили детский сад №32, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Визит прошёл в рамках акции «Делаем добрые дела».

Для малышей была подготовлена яркая игровая программа, но особенным подарком для ребят стала театральная постановка «Сказка про лучшую маму», где участники «Позитива+»продемонстрировали не только актерское мастерство, но и душевную теплоту.

В зале царила атмосфера радости и добра. Дети активно включались в игры, смеялись и с восторгом аплодировали юным артистам. Этот день подарил всем участникам акции не только яркие эмоции, но и чувство сопричастности к важному делу — поддержке и радости для тех, кто особенно в этом нуждается.

Руководитель творческого объединения «Позитив +» Людмила Николаевна подчеркнула, что подобные мероприятия показывают, как важно объединять усилия, чтобы мир становился чуточку теплее и добрее:

- Мы участвуем в социально значимых мероприятиях в рамках акции «Делаем добрые дела». Одним из таких добрых дел стало очищение берега реки Ольховки. Ребята собрали мусор, оставленный отдыхающими, привели в порядок прибрежную зону и наглядно доказали, что даже небольшой вклад может сделать мир чище и красивее. Сегодня мы приехали в детский сад «Золотая рыбка», чтобы показать малышам сказку о маме. Я надеюсь, что деткам очень понравилась наша постановка!

Воспитанники Людмилы Суздальцевой отзываются,что их руководитель не только помогает раскрывать творческий потенциал, но и учит их важным жизненным ценностям: ответственности, доброте и заботе о тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В конце театральной постановки, представители Местного отделения партии «Единая Россия» вручили воспитанникам детского сада N32 сладкие угощения и подарки.

Заведующий детским садом N32 Светлана Анатольевна Матвеева отметила: "Это очень важное мероприятие, особенно учитывая, что у нас в садике много детей с инвалидностью. Мы проводим такой праздник ежегодн. В этот раз откликнулись коллеги из ЦВР «Надежда». Они предложили нам свою постановку совершенно бесплатно, за что мы им очень благодарны".

По поводу вопросов и сотрудничества с "МАДОУ Детский сад N32 г. Стерлитамак" можно звонить на общий номер детского сада — +7 (3473) 24-58-20

Подробнее в ближайшем выпуске нашей газеты.