От сердца к сердцу

Анна Эдуардовна Нагаева – 21-летний педагог, логопед и руководитель движения «Волонтёры Победы». Она окончила Стерлитамакский профессиональный колледж по специальности «Коррекционная педагогика», сейчас учится в Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете на дефектолога. Анна работает в школе № 15, где ведёт коррекционные классы и помогает детям как логопед. В Стерлитамаке она также стала известна своим проектом «Услышь глазами», который помогает освоить базовые фразы и слова жестового языка. Недавно она участвовала в конкурсе «Работница−2024» и получила награду «Мисс Артистизм». Своей работой и волонтёрской деятельностью Анна вдохновляет молодёжь города и служит примером заботы о других.

Ко Дню волонтёра, мы взяли у Анны интервью, в котором она поделилась своими мыслями о любимом деле.

– Какие качества, на ваш взгляд, важны для волонтёра?

– Сострадание, эмпатия, ответственность, организованность, коммуникабельность и терпение. Для нас также важны уважение к истории, инициативность и командный дух. Эти качества помогают волонтёрам преодолевать любые сложности и приносить реальную пользу ветеранам.

– Что вдохновило вас заняться волонтёрской деятельностью?

– Желание помогать другим, делать мир лучше и вносить позитивные изменения в общество. Мне важно быть частью движения, которое поддерживает социальную справедливость, заботится о природе и помогает нуждающимся. Волонтёрство не только приносит моральное удовлетворение, но и даёт возможность расти, развиваться, находить единомышленников.

Какой проект или акция запомнились вам больше всего?

– Для меня особое значение имеет акция «Забота о ветеранах». Как руководителю муниципального отделения движения «Волонтёры Победы», мне важно поддерживать тех, кто внёс огромный вклад в защиту нашей страны. Помощь и забота о ветеранах– свидетельство нашей благодарности за их подвиги. Также мы с самого начала помогали в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. На сегодняшний день мы отправляем письма поддержки, открытки нашим солдатам, плетём маскировочные сети и изготавливаем окопные свечи.

– Как «Волонтёры Победы» способствуют патриотическому воспитанию молодёжи?

– Мы сохраняем историческую память через акции, лекции, уроки мужества, памятные мероприятия, концерты и культурные проекты, общение с ветеранами помогает молодёжи понять ценность любви к Родине и уважения к истории.

– С какими трудностями вы сталкиваетесь?

– Мы сталкиваемся с разными вызовами. Например, недостаток ресурсов и организационные сложности. Привлечение новых волонтёров, особенно молодёжи, также непростая задача. Работа с ветеранами порой эмоционально тяжела. Иногда непредсказуемые обстоятельства, как пандемия, влияют на наши планы.

– Что вас вдохновляет продолжать эту работу, несмотря на сложности?

– Успехи моей команды и осознание того, что наша работа имеет значение. Видеть, как светятся глаза моих волонтёров, как они гордятся своими достижениями, – это лучшая награда.

– Как вы мотивируете волонтёров и поддерживаете их интерес?

– Я устраиваю мастер-классы, образовательные интенсивы, организую поездки и награждаю их за достижения. Важно, чтобы волонтёры были заинтересованными, грамотными и вдохновлёнными, чтобы огонь в их глазах не угасал.

– Как вы отдыхаете?

– Время с семьёй – лучший способ восстановить силы. Мы с мужем часто выбираемся на природу или остаёмся дома за просмотром фильмов.

– В этом году вы участвовали в сопровождении парада Победы на Красной площади. Поделитесь своими впечатлениями.

– Это был незабываемый опыт! 4 мая в Москве собрались 100 волонтёров из 76 регионов. Мы прошли обучение, участвовали в тренингах, творческих сессиях и встречах с героями. На генеральной репетиции подъём был в 4 утра, и, несмотря на град, дождь и холодный ветер, мы отработали всё на высшем уровне. Я отвечала за зону с почётными гостями: генералами и участниками первого парада Победы. Было трогательно получить положительный отзыв о нашем городе и республике от одного из гостей.

– Анна, что бы вы хотели сказать молодёжи, которая только думает присоединиться к волонтёрскому движению?

– Не бойтесь делать первый шаг. Волонтёрство не только изменяет мир, но и меняет вас самих. Это путь, который открывает сердце, наполняет душу светом и дарит новых друзей. Присоединяйтесь к нашему движению – вместе мы можем многое!

Мы благодарим Анну Нагаеву за её труд, искренность и вдохновение. Такие люди, как она, делают наш мир лучше.

Фото из архива А.Нагаевой