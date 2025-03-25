Они знают цену вдохновения!

Торжественную часть открыло выступление вокального коллектива детской музыкальной школы N 3 «Маэстро», исполнившего гимн работников культуры:«Яркие таланты, добрые натуры, Ближе всех к народу работники культуры. Мы и театралы, мы и сценаристы,Поэты, музыканты, а в душе артисты!..».

Виновников торжества с праздником поздравили первый заместитель главы администрации ГО Тимур Хафизов и начальник отдела культуры Зуфар Зиннатуллин, подчеркнувшие важнейшую роль работников культуры в процессе духовного роста и эстетического развития каждого человека и общества в целом.

Лучших представителей городской культуры наградили грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры РБ, главы администрации ГО, рескома и горкома профсоюза. Среди награжденных - преподаватели детских музыкальных и художественной школ, школы искусств, колледжа культуры и искусства, артисты и сотрудники русского и башкирского театров, городского дворца культуры и театрально-концертного объединения, музейные и библиотечные работники.

Замечательным подарком для участников праздника стал квиз «Культзнатоки»: десять команд, представлявших разные учреждения культуры нашего города, соревновались в знании истории Стерлитамака, определяли художественные направления в живописи, демонстрировали свою эрудицию в области искусства и отечественной истории, связанной с Великой Победой.

В итоге два третьих места заняли команды историко-краеведческого музея и ГДК, второе место - у команды детской художественной школы, а победителем квиза стала команда ЦБС Стерлитамака.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова