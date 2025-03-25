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25 Марта , 21:01

Они знают цену вдохновения!

Работники культуры Стерлитамака отметили свой профессиональный праздник в городской картинной галерее.

Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!

Торжественную часть открыло выступление вокального коллектива детской музыкальной школы N 3 «Маэстро», исполнившего гимн работников культуры:«Яркие таланты, добрые натуры, Ближе всех к народу работники культуры. Мы и театралы, мы и сценаристы,Поэты, музыканты, а в душе артисты!..».

Виновников торжества с праздником поздравили первый заместитель главы администрации ГО Тимур Хафизов и начальник отдела культуры Зуфар Зиннатуллин, подчеркнувшие важнейшую роль работников культуры в процессе духовного роста и эстетического развития каждого человека и общества в целом.

Лучших представителей городской культуры наградили грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры РБ, главы администрации ГО, рескома и горкома профсоюза. Среди награжденных - преподаватели детских музыкальных и художественной школ, школы искусств, колледжа культуры и искусства, артисты и сотрудники русского и башкирского театров, городского дворца культуры и театрально-концертного объединения, музейные и библиотечные работники.

Замечательным подарком для участников праздника стал квиз «Культзнатоки»: десять команд, представлявших разные учреждения культуры нашего города, соревновались в знании истории Стерлитамака, определяли художественные направления в живописи, демонстрировали свою эрудицию в области искусства и отечественной истории, связанной с Великой Победой.

В итоге два третьих места заняли команды историко-краеведческого музея и ГДК, второе место - у команды детской художественной школы, а победителем квиза стала команда ЦБС Стерлитамака.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова

Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Они знают цену вдохновения!
Автор:Марина Воронова
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