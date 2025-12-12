Уважаемые жители Стерлитамака!

Конституция является основным источником прав и свобод граждан нашей многонациональной России. Она олицетворяет развитую государственность, гарантирует демократические права и свободы человека, отражает накопленные за многие столетия опыт и достижения нашей страны.

Уважаемые стерлитамаковцы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах на благо родного города, республики и страны! Пусть основные принципы Конституции – справедливость, равенство и уважение к закону – всегда остаются ориентиром для всех нас.

Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак