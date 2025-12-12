-11 °С
12 Декабря , 09:00

Уважаемые жители Стерлитамака!

Поздравляю вас с одним из главных госу-дарственных праздников нашей страны – Днём Конституции Российской Федерации!

Уважаемые жители Стерлитамака!
Уважаемые жители Стерлитамака!

Конституция является основным источником прав и свобод граждан нашей многонациональной России. Она олицетворяет развитую государственность, гарантирует демократические права и свободы человека, отражает накопленные за многие столетия опыт и достижения нашей страны.
Уважаемые стерлитамаковцы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах на благо родного города, республики и страны! Пусть основные принципы Конституции – справедливость, равенство и уважение к закону – всегда остаются ориентиром для всех нас.
Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,
глава администрации
ГО г.Стерлитамак

Автор:
