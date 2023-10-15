Ильдар Казнабаев: «Каждый ребёнок – это дар Бога и настоящее чудо»

Сегодня, в День отца, талантливый учитель и семьянин рассказывает, чему учат его три дочки и два сына и почему отцовство и многодетность – пожалуй, самый счастливый путь, который может выбрать мужчина.
– 10-летняя Зульхиза – наш первый ребёнок, и её появление я воспринял как чудо, – признаётся Ильдар Гильфанович. – Помню, с каким счастливым удивлением я замечал, как она похожа и на меня, и на супругу. 9-летний Расул – наш первый сын. С раннего детства видно, как отличаются по характеру и поведению девочки и мальчики, и я ума не приложу, как могла прижиться в Европе мода на смену пола: человек с рождения посвящён в культурный, психологический и социальный код своего пола, и как это возможно, чтобы потом вдруг произошёл сбой?
Благодаря рождению Нурсили (она сейчас первоклассница) отец сделал очередное человеческое открытие: все дети в семье, даже одного пола, совершенно разные:
– Если Зульхиза спокойная и сдержанная, то Нурсиля – девушка с характером, прямая, всегда говорит то, что думает. Обе дочки танцуют. Газиму четыре года, и в отличие от активного и эмоционального Расула, он рассудительный, основательный. Расул увлекается робототехникой и шахматами, Газим обожает машинки. Когда я общаюсь с ним, у меня появляется ощущение, что передо мной взрослый человек. Двухлетняя Ямиля – наш последний ребёнок. Зульхиза стала старшей сестрой в год и два месяца, остальные дети тоже друг для друга старшие, а Ямиля – младшая, она беззаботное дитя.
– Кто-то удивится, как в наше неспокойное время вы с супругой решились на пятерых детей? «Семья» – это буквально о вас: вас семеро.
– Мы просто наслаждаемся родительством. Для нас с женой Динарой это было естественное решение: мы верили, что у нас будут именно дети, а не один ребёнок. Я рос в многодетной семье: нас у родителей было трое. У жены тоже трое. Моя мама росла в семье, где было восемь детей. Многодетная семья – это сильная семья.
– Почему многие мужчины сегодня уходят от своей природы в так называемые авитальные активности (компьютерные игры, спиртное и т.д.), и дети растут в дефиците отцовского внимания?
– Одна из причин, я думаю, такова: женщина берёт на себя слишком много обязанностей и не даёт мужчине проявить себя, почувствовать себя отцом. Если женщина становится матерью благодаря физиологическим процессам, то мужчина такую физиологическую инициацию не проходит. То, каким отцом он станет, во многом зависит от жены. Взаимопонимание супругов – это, наверное, главное.
– К каким трудностям должны быть готовы родители нескольких детей?
– Мы как верующие люди знаем: каждому Бог даёт пропитание. Да, финансовые трудности будут, но Всевышний даст возможности вырастить и вывести в люди каждого ребёнка. А задача родителей – не пускать дело на самотёк, а организовать жизнь по-умному, воспитывать детей основательно. Например, нам помогают семейные правила и воспитание детей в труде. У наших сыновей и дочерей маленькая разница в возрасте – они вместе играют, нянчат младшую сестру. Спасибо городу и отделу образования за содействие: участвуя в программе «Молодая семья», мы улучшили жилищные условия – купили трёхкомнатную квартиру.
– Насколько молодая многодетная семья автономна? Вам кто-то помогает?
– Моя мама летом живёт в деревне, а во время учебного года – в городе. Она нам помогает, мы ей очень благодарны. Мы с женой можем попросить её побыть с детьми и, скажем, сходить в кино: для нас важно чувствовать себя не только родителями, но и супругами. Все вместе мы выезжаем на природу и даже уже побывали в Москве.
– Где Вы черпаете силы для общения с детьми?
– Как бы мужчина не уставал на работе, в его силах каждому ребёнку уделить хотя бы 15 минут: поговорить о его делах, поиграть, отвезти на кружки. За ужином мы обязательно собираемся вместе, а по воскресеньям завтрак готовлю только я. Моя жена по профессии олигофренопедагог, её опыт такой непростой работы нам очень помогает.
– Какими Вы хотите их воспитать?
– Я хочу, чтобы они увидели красоту этой жизни, познали её и смогли самореализоваться, помогая другим.