Ильдар Казнабаев: «Каждый ребёнок – это дар Бога и настоящее чудо»

Сегодня, в День отца, талантливый учитель и семьянин рассказывает, чему учат его три дочки и два сына и почему отцовство и многодетность – пожалуй, самый счастливый путь, который может выбрать мужчина.

– 10-летняя Зульхиза – наш первый ребёнок, и её появление я воспринял как чудо, – признаётся Ильдар Гильфанович. – Помню, с каким счастливым удивлением я замечал, как она похожа и на меня, и на супругу. 9-летний Расул – наш первый сын. С раннего детства видно, как отличаются по характеру и поведению девочки и мальчики, и я ума не приложу, как могла прижиться в Европе мода на смену пола: человек с рождения посвящён в культурный, психологический и социальный код своего пола, и как это возможно, чтобы потом вдруг произошёл сбой?

Благодаря рождению Нурсили (она сейчас первоклассница) отец сделал очередное человеческое открытие: все дети в семье, даже одного пола, совершенно разные:

– Если Зульхиза спокойная и сдержанная, то Нурсиля – девушка с характером, прямая, всегда говорит то, что думает. Обе дочки танцуют. Газиму четыре года, и в отличие от активного и эмоционального Расула, он рассудительный, основательный. Расул увлекается робототехникой и шахматами, Газим обожает машинки. Когда я общаюсь с ним, у меня появляется ощущение, что передо мной взрослый человек. Двухлетняя Ямиля – наш последний ребёнок. Зульхиза стала старшей сестрой в год и два месяца, остальные дети тоже друг для друга старшие, а Ямиля – младшая, она беззаботное дитя.