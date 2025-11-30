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Семья

Семья
28 Августа , 07:31
Наставник
Семья
14 Августа , 04:11
Время взрослеть
Семья
12 Августа , 09:35
Добро возвращается сторицей
Семья
28 Июля , 03:44
Семья из Башкирии стала победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года.2026»
Семья
24 Июля , 04:11
В Башкирии выстроена система мер для поддержки семей с детьми
Семья
15 Июля , 10:51
В геопарке «Торатау» прошёл никах пары из Стерлитамака и Ливерпуля (Англия)
Семья
12 Июля , 08:54
В Башкирии в День семьи, любви и верности поженились 160 пар
Семья
8 Июля , 10:24
Искусство быть вместе
Семья
8 Июля , 09:05
«Хорошо, что мы друг у друга есть»
Семья
29 Июня , 05:19
В городе Башкирии масштабно отметят День семьи, любви и верности
Семья
16 Июня , 08:59
Приобщают к национальным истокам
Семья
15 Мая , 15:29
Мы любим друг друга – и у нас семья!
Семья
15 Мая , 03:18
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём семьи
Семья
12 Февраля , 18:17
Танзиля-аби и её дети
Семья
6 Февраля , 08:45
Мудрость семи поколений
Семья
15 Января , 05:03
Родом из Хорошовки и Весёлого
Семья
30 Ноября 2025, 05:30
Подарок для мамы
Семья
28 Ноября 2025, 17:09
Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с предстоящим Днём матери
Семья
19 Октября 2025, 14:19
«Папа, я тебя никогда не подведу!»
Семья
14 Октября 2025, 22:34
Семейный флешмоб для всей страны
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Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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