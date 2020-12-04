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75 лет Победы
Семья
Семья
4 Декабря 2020, 15:01
Каковы последствия аборта?
Семья
3 Декабря 2020, 16:13
Меры профилактики абортов среди молодежи и в подростковом возрасте
Семья
2 Декабря 2020, 16:27
В Башкирии число абортов за первое полугодие 2020 года уменьшилось на 5%
Семья
1 Декабря 2020, 16:53
Радий Хабиров назвал способ снизить количество абортов в Башкирии
Семья
29 Ноября 2020, 10:50
29 ноября – день матери
Семья
28 Ноября 2020, 21:28
«Всё решаемо, когда любишь»
Семья
7 Ноября 2020, 02:04
Многодетные семьи Башкирии начали получать 250 тысяч рублей вместо земельных участков
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14 Июля , 11:01
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Почтили память погибших ребят
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Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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