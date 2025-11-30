День мам — особенный праздник, когда мы выражаем свою любовь и благодарность самым близким людям.
— В этот день хочется сделать для мамы что-то особенное, — признаются наши юные журналисты и делятся своими идеями:
Арсений Цвигун, 13 лет:
— Что значит моя мама для меня? Это мой первый учитель, друг и поддержка в трудные минуты. Именно она научила меня первым словам, подарила первые знания и показала мир, полный доброты и нежности. Однажды я решил выразить свою благодарность необычным способом. Купил её любимую шоколадку, а деньги на неё заработал сам. Я люблю маму и каждый день радую её хорошими оценками и знаниями, чтобы она гордилась мной. Все самые радостные моменты моей жизни связаны с мамой. Мы вместе ездим на конкурсы. Во время выступлений я знаю, что она рядом. И неважно, победил я или нет, она моя поддержка. Счастье измеряется не подарками, а количеством времени, проведённого вместе.
Виктория Вязовцева, 14 лет:
– Я поздравляю маму с праздником словами признательности, а главный подарок для неё — это внимание и забота. Чтобы радовать маму не только в праздник, я стараюсь помогать ей в повседневных делах: убираю в комнате, помогаю с мелкими задачами и просто провожу с ней время. Моя мама очень любит спорт, и я надеюсь, что в этот день она сможет сходить на тренировку или на прогулку, которая подарит ей радость и заряд бодрости. Зная её увлечения, я стараюсь поддерживать её спортивный настрой и вдохновлять на активности. Подарок для мамы — это не только вещи, но и время, проведённое вместе, внимание и забота. Именно так мама чувствует себя счастливой каждый день.
Эмиль Яппаров, 14 лет:
– Моя мама лучшая. Я считаю свою маму героиней: она в одиночку вырастила меня и моего брата, она опора для всей семьи. На её долю выпало много испытаний, но она не сдается, как бы ей трудно ни было. Я понимаю, как она старается для нас, и горжусь моей мамой. Чтобы поздравить её с Днём матери, я стараюсь накопить на подарок. Помогаю по хозяйству и пытаюсь не разочаровывать и оберегать от неприятностей.
Елизавета Соболева, 13 лет:
– В День матери нужно поздравить с этим светлым праздником своего самого дорогого человека. Но поздравлять нужно не только собственную маму, но и всех женщин, которые являются матерями, например бабушку, тётю, учительницу… Поздравить маму можно разными способами: приготовить вкусный завтрак, сделать открытку, нарисовать картину, купить или сделать самим букет – идей много! Лично я буду выступать с хором в школе, а также подготовлю открытку. Но сделать для мамы что-нибудь приятное можно не только по праздникам. Например, каждый из нас способен помочь с уборкой, позаниматься с младшими братьями или сёстрами, а также сделать какой-то небольшой подарочек. А что для вас мама? Для меня это самый дорогой человек, который всегда подержит, никогда не осудит и всегда будет рядом. Для мамы я желаю только самого лучшего!
Егор Родионов, 15 лет:
– Моя мама Екатерина для меня не просто родитель – это человек, с которым мы на одной волне и которому я могу доверить все свои секреты, высказать чувства, поделиться всем, что у меня на душе. Мама очень любит делать подарки и всегда готовит нам с братом сюрпризы. А ещё она волшебница, которая исполняет все наши желания. Вот и я в День мамы хочу её порадовать сюрпризами. Ещё в полночь мы с братом подарим ей букет цветов: она их очень любит. А утром я проснусь раньше мамы и приготовлю для неё завтрак: заварю любимый кофе, сделаю бутерброды. Мне несложно, а маме будет приятно ощутить заботу.
Сафина Габбасова, 10 лет:
– Моя мама лучше всех на свете: она трудолюбивая, умная и красивая. Я поздравляю маму приятными сюрпризами. Помогаю ей уборкой по дому и учусь готовить.
Дарья Копанева, 14 лет:
– Моя мама — уникальный человек, способный совмещать столько ролей одновременно, что кажется, будто ей подвластно всё. Она мой первый продюсер, поверивший в мои таланты задолго до того, как я сама осознала свою уникальность. Каждая победа начинается с неё, каждая неудача преодолевается благодаря ей. Она мой постоянный зритель, поддерживающий каждое выступление, каждую попытку выразить себя. Будь то школьное выступление или масштабный концерт, её глаза светятся гордостью и восхищением, давая силы двигаться вперед. Безусловно, она мой личный водитель, готовый отправиться в любое путешествие, будь то дорога к новым вершинам или возвращение домой после долгого дня. Но главное – она моя наставница и друг. Её советы, её мудрость стали моим путеводителем в мире искусства и творчества. А главная роль, которую она играет в моей жизни, — это роль лучшего человека на Земле.
Оля Копанева,13 лет:
– Мою маму зовут Екатерина. Каждое утро она просыпается раньше всех. Пока мы с сестрой спим сладким сном, мама тихо идет на кухню готовить завтрак. Она печёт блины, готовит вкусняшки, варит какао и нарезает фрукты, чтобы стол выглядел аппетитно и привлекательно. Иногда вечерами мы с сестрой устраиваем концерты: читаем стихи, играем на своих музыкальных инструментах, мама сидит рядом , терпеливо слушая. Даже если ноты фальшивят, а пальцы заплетаются, она спокойно поправляет, подсказывая, где ошибка, где пауза, и подбадривая словами поддержки. Когда уроки закончены, а занятия музыкой позади, наступает самое любимое занятие мамы — готовка вкуснятины. Ведь мы обожаем её пирожки, нежнейшие блинчики и ароматные запеканки. Её сердце наполнено любовью и заботой. Для неё счастье детей важнее всего на свете. Именно эта любовь делает её настоящей героиней семьи, вдохновляет окружающих примером искренности и заботы. И да, она ещё и красавица. Потому что настоящая красота живёт внутри души и отражается в глазах, полных любви и доброты.
Александр Матвеев, 14 лет:
– Мою маму зовут Людмила. Я ее очень люблю. Моя мама добрая, красивая, весёлая. Я ей помогаю готовить наши любимые блинчики для семейного чаепития. После школы она меня встречает дома улыбкой и горячим обедом, а потом помогает мне с уроками. Мы всегда вместе, летом выезжаем на природу, ходим на городской пляж. Зимой катаемся с горок. У меня лучшая мама, я хочу, чтобы она всегда была рядом.
Вера Сенькина, 10 лет:
– Я люблю свою маму. Она очень добрая, отзывчивая и помогает мне справляться с трудностями. Я люблю проводить с ней время и общаться. Именно поэтому я считаю, что она лучше всех. Я помогаю маме с сестрëнкой (ей скоро исполнится два месяца), а на День матери приготовлю для мамы вафли – такие же вкусные, какие я продавала на фестивале «Купец 2.0».
Кирилл Карпачёв, 13 лет:
– Мою маму зовут Алия. Она очень добрая и поддерживает меня во всём. А ещё она очень красивая и вкусно готовит. Иногда мы с ней вместе делаем торты и крутим роллы. А если мама иногда ругается, я не обижаюсь, потому что знаю, что она меня любит. Она нас водит в кино и в разные парки, делает нам подарки. Я ей всегда помогаю: мою полы и посуду, чищу картошку. Дарю открытки, рисунки, цветы и вкусняшки.
Анна Петрякова, 12 лет:
– Для меня моя мама – самая красивая и добрая, самая-самая. Она достойна самых лучших подарков, и я каждый год стараюсь придумать что-нибудь новое. Видеопоздравление, букет цветов, открытки, рисунки, конфеты. В это воскресенье конверт с подарком я положу в почтовый ящик. Мама пойдёт забирать почту и найдёт письмо, адресованное ей. Мама – это самый нежный человек, она дарит нам свою любовь. И я хочу подарить маме как можно больше любви, счастья и радости. Мамочка, я тебя очень люблю.
Алсу Каримова, 12 лет:
– Мои подарки для мамы сегодня – это не просто вещи, а выражение любви, заботы и, конечно же, внимания. Это прекрасный повод сказать ей спасибо и весь день окружать её любовью. Я стараюсь в этот день максимально её радовать, ведь это так просто. Дарю открытку с тёплыми словами, убираюсь дома, готовлю завтрак и ужин. Мне легко, а ей приятно. Но настоящая радость для мамы – это когда я делаю для неё что-то хорошее не только по праздникам, а каждый день. Я стараюсь помогать ей без напоминаний: вымыть посуду, сходить в магазин. Мне нравится сделать для неё что-то просто так: приготовить ужин, налить горячий чай, хорошенько прибраться дома. Я всегда стараюсь запоминать, какие фильмы она любит, какие конфеты ей по душе, какую музыку она предпочитает. Если я знаю, какой фильм на данный момент ей нравится, то предлагаю посмотреть его вместе. Думаю, лучший способ её порадовать – это быть рядом. Я стараюсь быть для неё самой-самой. Мама, я поздравляю тебя с этим чудесным праздником! Желаю тебе всего самого хорошего, чтобы на твоём лице всегда была улыбка и что бы ты никогда не расстраивалась! Мамочка, я никогда тебя не подведу.
Энже Кускильдина, 11 лет:
– Дорогая мамочка! От всего сердца поздравляю тебя с Днём матери! Этот день — особенный, ведь он посвящён самой нежной и любящей женщине в моей жизни. Ты всегда была рядом, поддерживала меня в трудные моменты, радовалась моим успехам и делилась своей мудростью.
Мамочка, твоя любовь согревает меня в любую погоду, а твоя улыбка способна осветить даже самый пасмурный день. Благодаря тебе я научилась быть сильной и доброй, верить в лучшее и никогда не сдаваться.
Сегодня я хочу сказать тебе огромное спасибо за всё, что ты для меня сделала. За твою безграничную любовь, заботу и терпение. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами.
С любовью и благодарностью, твоя дочь.
Алсу Галеева, 15 лет:
– Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, как порадовать самого близкого человека — маму. Часто мы ждём особых дат: день рождения, день матери, 8 марта или Новый год, чтобы сделать что-то приятное. Но разве любовь измеряется праздниками? Разве нельзя дарить радость просто так, без повода? Моя мама — удивительный человек. Она всегда находит время для меня, помогает с уроками, готовит любимые блюда и создаёт уют в доме. И я поняла: радовать её можно и нужно каждый день. Не обязательно ждать особого случая, чтобы сказать «спасибо» или сделать что-то приятное.
Иногда я просто помогаю ей по дому: мою посуду, убираю в своей комнате, глажу бельё или готовлю завтрак. Вижу, как светятся её глаза, когда она возвращается с работы, а дома чисто и пахнет её любимым чаем. Эти моменты бесценны. Знаю, что мама любит цветы. Не обязательно дарить ей огромный букет на праздник — иногда достаточно купить скромный цветочек по пути из школы. Главное — внимание и забота.
Важно знать, что любит твоя мама. Для кого-то это чашка горячего чая утром, для кого-то — помощь по дому или просто объятия. Я стараюсь замечать мелочи, которые делают её счастливой. Иногда просто сажусь рядом и слушаю её истории из молодости или помогаю разобраться с новым айфоном. Радовать маму просто так — это не сложно. Достаточно проявить внимание, заботу и любовь. Ведь нет ничего ценнее искреннего желания сделать близкого человека счастливым. И пусть эти моменты не всегда заметны окружающим — они навсегда остаются в сердце. Давайте не будем ждать праздников, чтобы порадовать маму. Ведь каждый день — это возможность сказать ей «спасибо» за то, что она подарила жизнь, за её любовь и заботу.