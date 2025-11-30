Виктория Вязовцева, 14 лет:

– Я поздравляю маму с праздником словами признательности, а главный подарок для неё — это внимание и забота. Чтобы радовать маму не только в праздник, я стараюсь помогать ей в повседневных делах: убираю в комнате, помогаю с мелкими задачами и просто провожу с ней время. Моя мама очень любит спорт, и я надеюсь, что в этот день она сможет сходить на тренировку или на прогулку, которая подарит ей радость и заряд бодрости. Зная её увлечения, я стараюсь поддерживать её спортивный настрой и вдохновлять на активности. Подарок для мамы — это не только вещи, но и время, проведённое вместе, внимание и забота. Именно так мама чувствует себя счастливой каждый день.

Эмиль Яппаров, 14 лет:

– Моя мама лучшая. Я считаю свою маму героиней: она в одиночку вырастила меня и моего брата, она опора для всей семьи. На её долю выпало много испытаний, но она не сдается, как бы ей трудно ни было. Я понимаю, как она старается для нас, и горжусь моей мамой. Чтобы поздравить её с Днём матери, я стараюсь накопить на подарок. Помогаю по хозяйству и пытаюсь не разочаровывать и оберегать от неприятностей.