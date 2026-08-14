По приглашению последователей движения гуманной педагогики во главе с психологом Диной Максютовой в Стерлитамак приехал Алексей Бабаянц, кандидат педагогических наук, практикующий педагог и психолог. Он провёл двухдневный семинар для взрослых «Время взрослеть. Взрослость – это не возраст, а…» и мастер-классы для детей «Как найти своё предназначение?».

В тёплой творческой атмосфере слушатели под руководством наставника искали ответы на самые животрепещущие вопросы: «Как отвлечь ребёнка от гаджетов и помочь ему полюбить настоящий мир?», «Как стать хорошим родителем?», «Как пережить подростковый возраст ребёнка и не разрушиться?»… Взрослых интересовало многое, и Алексей Анатольевич языком притч, историями из своего профессионального опыта помогал осознать новое.

Приведём тезисы выступлений Алексей Бабаянца. Пусть они побуждают вас к тому, чтобы задумываться о главном и становиться счастливее. Итак, по-настоящему взрослый человек:

– никогда и никого не назначает ответственным за своё счастье,

– все события своей жизни воспринимает как проявления любви мира к нему, заботы мира о нём,

– решает проблемы, а не эмоционирует,

– понимает, что дети быстрее и больнее всех показывают нам, когда мы останавливаемся в своём личностном и духовном росте,

– знает, что боль, в которой мы способны увидеть замысел о нашем преображении, никогда не застанет нас врасплох,

– не проклинает тьму, а несёт свет,

– ведёт себя так, чтобы рядом с ним люди могли вольно вздохнуть, а не задохнуться от тяжести общения,

– умеет быть мужественным – видеть, что всё в жизни происходит для нашего блага,

– любые испытания перековывает в любовь.

Многие участники семинара с удивлением открывали для себя, что взрослые родители спокойны, им не нужно кричать для детей: счастливых людей, которые живут правильно, дети слушают сами.

Дети, посмотрев вместе с педагогом мультфильмы «Ёжик в тумане» и «Вовка в тридевятом царстве», размышляли о том, что для счастья необходимо иметь внутри себя что-то большее, чем мы сами – нравственный закон внутри нас. Именно он не позволяет нам лениться, жаловаться, обманывать и останавливаться в душевном развитии. Все вместе подростки поняли, что скучно бывает только от безделья, а трагедия сегодняшнего мира – жить и работать по принципу «И так сойдёт». Возможности получает только тот, кто действует в интересах общего дела, а человек всегда творит свою судьбу сам. Пересмотрите шедевры советского мультипликационного искусств вместе с детьми, поговорите об увиденном – и вы гораздо лучше будете понимать себя и друг друга.