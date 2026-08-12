Добро возвращается сторицей

Ильгиз и Диля выросли в многодетных семьях: он – в Зилаирском районе, она – в Белорецком. А встретились и полюбили друг друга в Стерлитамаке, куда приехали учиться в республиканский техникум культуры.

Ильгиз мечтал играть на сцене башкирского театра, а Диля видела себя в будущем известной танцовщицей. И у молодых супругов всё получилось: после окончания техникума их приняли на работу в Стерлитамакское театрально-концертное объединение. Диля стала ведущей солисткой театра танца, ей присвоили звание заслуженной артистки Республики Башкортостан, а у Ильгиза, помимо актёрского дарования, проявились ещё и неплохие организаторские способности. Через несколько лет он начал трудиться помощником режиссёра, а затем стал заместителем директора по художественно-постановочной части.

Семья к тому времени разрослась и превратилась в многодетную. Кашкаровы воспитывают двух сыновей и двух дочек. А учитывая, что зарплаты в сфере культуры, прямо скажем, невысокие, глава семейства решил заняться предпринимательством. Вначале организовывал детские праздники, поздравлял ребятишек с днём рождения, а затем, изучив запросы рынка, создал клининговую компанию. Как оказалось, удачно.

Кашкаровы купили дом с большим огородом в деревне Марьевке Стерлитамакского района.

«Мы с супругой выросли в деревне, поэтому тянемся к земле и передали эту тягу своим детям, они наши надёжные помощники», – рассказывает Ильгиз Хуснуллович.

Старший сын, пятнадцатилетний Идель, учится в башкирском лицее, увлечён точными науками и компьютерными технологиями. В хозяйстве он папина правая рука.

Пятиклассница башкирской гимназии Алтынай – круглая отличница, ей нравится рукодельничать, рисовать, а ещё она помогает маме ухаживать за младшим братиком Салаватом, которого все просто обожают, особенно пятилетняя Иллария, любящая играть в шашки и веселить всех домашних.

Дружные и артистичные Кашкаровы принимали участие в муниципальном этапе республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья» и стали лауреатами в номинации «Творческая семья».

После начала СВО Кашкаров начал активно помогать землякам и бывшим коллегам, находящимся в зоне спецоперации. Он отправляет «за ленточку» продукты питания (Ильгиз Хуснуллович теперь занимается ещё и реализацией фермерских продуктов), тёплые вещи, бельё, предметы гигиены, зилаирские веники. Вот уже несколько лет он поддерживает семью погибшего на СВО монтировщика сцены Алексея Иванова.

Учитывая инициативность и человечность Кашкарова, жители Отрадовского сельского поселения выдвинули его в депутаты и отдали за него голоса на выборах в Совет муниципального района. Сельчане обращаются к Ильгизу Хуснулловичу по самым разным вопросам, и не только во время личных приёмов. Он не отказывает никому, внимательно вникает в нюансы каждой проблемы и старается её решить.

– Не могу подводить людей, которые в меня поверили, – такой уж у меня характер, – рассказывает Кашкаров. – Стараюсь их поддерживать не только добрыми делами, но и словами, ведь порой их как раз и не хватает. Вообще всё доброе обязательно возвращается сторицей. Поэтому надо стремиться делать как можно больше хорошего. Об этом мы с женой постоянно говорим своим детям. Надеемся, они это поймут, прочувствуют и продолжат…

Лиана Цыганова

Фото из архива семьи Кашкаровых

Кстати

Семья Кашкаровых снималась в культурно-образовательных телевизионных роликах, подготовленных по инициативе Всемирного курултая башкир.