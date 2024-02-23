Вместе во имя защитников Отечества

Здесь праздник в честь 23 февраля стал особенным благодаря душевной атмосфере единства и солидарности. Местные жители описывают свой микрорайон как одну большую дружную семью, где вместе трудятся и отдыхают.

Торжественное мероприятие, посвящённое защитникам Отечества, организовали Центр внешкольной работы "Надежда", детско-подростковый клуб "Буревестник" при поддержке Ассоциации Ветеранов ВДВ РБ, волонтерского отряда "Путь к Победе", ансамбля "Оптимисты" и детского сада №20. На мероприятии присутствовали родители, жены, дети и родственники участников СВО, а также родители погибших героев. Минутой молчания почтили память Владимира Мокшина, Арсения Кузменко, Олега Мавлянова, Виктора Богатырева, Николая Слепнева и Алексея Пименова.

Руководитель Ассоциации ветеранов ВДВ Фанур Фаизович Давлетбаев наградил благодарственными письмами самых активных волонтёров. Также были вручены заслуженные награды от Центра поддержки участников СВО и членов их семей.

Поздравления, вокальные номера и тёплые слова наполнили зал праздничным настроением, даря всем присутствующим незабываемые моменты солидарности и взаимной поддержки.

По окончании мероприятия всех гостей пригласили на чай, чтобы продолжить общение в атмосфере тепла и уюта.