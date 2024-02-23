-27 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Семья
23 Февраля , 12:44

Вместе во имя защитников Отечества

В микрорайоне Шахтау состоялся семейный праздник.

Вместе во имя защитников Отечества
Вместе во имя защитников Отечества

Здесь праздник в честь 23 февраля стал особенным благодаря душевной атмосфере единства и солидарности. Местные жители описывают свой микрорайон как одну большую дружную семью, где вместе трудятся и отдыхают.

Торжественное мероприятие, посвящённое защитникам Отечества, организовали Центр внешкольной работы "Надежда", детско-подростковый клуб "Буревестник" при поддержке Ассоциации Ветеранов ВДВ РБ, волонтерского отряда "Путь к Победе", ансамбля "Оптимисты" и детского сада №20. На мероприятии присутствовали родители, жены, дети и родственники участников СВО, а также родители погибших героев. Минутой молчания почтили память Владимира Мокшина, Арсения Кузменко, Олега Мавлянова, Виктора Богатырева, Николая Слепнева и Алексея Пименова.

Руководитель Ассоциации ветеранов ВДВ Фанур Фаизович Давлетбаев наградил благодарственными письмами самых активных волонтёров. Также были вручены заслуженные награды от Центра поддержки участников СВО и членов их семей.

Поздравления, вокальные номера и тёплые слова наполнили зал праздничным настроением, даря всем присутствующим незабываемые моменты солидарности и взаимной поддержки.

По окончании мероприятия всех гостей пригласили на чай, чтобы продолжить общение в атмосфере тепла и уюта.

Автор:Екатерина Яковлева
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru