Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты

В соревнованиях участвовали 3 команды - семья Мова (центр семейному содействию «Виктория»),семья Мусагитовых (центр «Алые паруса»), и семья Чиликиных (Межрайонный центр «Семья»).

Гостей и участников мероприятия приветствовали директор Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Мидхад Мусакаев, заместитель начальника управления по опеке и попечительству администрации города Стерлитамака Чулпан Диваева, главный судья семейных стартов Алексей Тупиков.

На мероприятии прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Перед зрителями и участниками выступили танцовщицы из образцового хореографического коллектива «Детство».

Соревнования состояли из 6 этапов: «Приветствие», «Передай мяч», «Перекати поле», Попади в цель», «Мы - одно целое», «Прыжки в длину с места».

По итогам соревнований первое место заняла команда-семья Мова, второе - семья Чиликиных, третье - семья Мусагитовых.

Фото Анастасии Ададуровой.