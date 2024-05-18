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Семья
18 Мая 2024, 07:40

Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты

В спортивном зале Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса (ул. Садовая, 20) прошел зональный этап спортивных семейных стартов под названием «Большая семья - 2024» среди команд-семей сотрудников учреждений системы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные стартыЦенности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты

В соревнованиях участвовали 3 команды - семья Мова (центр семейному содействию «Виктория»),семья Мусагитовых (центр «Алые паруса»), и семья Чиликиных (Межрайонный центр «Семья»).

Гостей и участников мероприятия приветствовали директор Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Мидхад Мусакаев, заместитель начальника управления по опеке и попечительству администрации города Стерлитамака Чулпан Диваева, главный судья семейных стартов Алексей Тупиков.

На мероприятии прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Перед зрителями и участниками выступили танцовщицы из образцового хореографического коллектива «Детство».

Соревнования состояли из 6 этапов: «Приветствие», «Передай мяч», «Перекати поле», Попади в цель», «Мы - одно целое», «Прыжки в длину с места».

По итогам соревнований первое место заняла команда-семья Мова, второе - семья Чиликиных, третье - семья Мусагитовых.

Фото Анастасии Ададуровой.

Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
Ценности, которые объединяют: В Стерлитамаке состоялись семейные старты
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