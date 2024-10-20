«Витязь». О жизни и спорте

ВИЗИТКА ГЕРОЯ

Будучи по образованию учителем физической культуры, Михаил Фёдорович служил в СОБР МВД и в специальном подразделении Министерства Юстиции «Смерч». Во время второй чеченской войны выполнял боевые задачи в командировках в Чечне и Кабардино-Балкарии, имеет награды за участие в контртеррористической операции на Кавказе, за участие в боевых действиях на Северном Кавказе и за укрепление боевого содружества. Михаил Фёдорович с супругой воспитывают троих сыновей.

Клуб «Витязь» был создан в 2011 году, чтобы привлекать молодёжь к здоровому образу жизни и спорту и обучать навыкам самообороны. Клуб размещается в помещении гимназии № 1: её директор Риф Рахимович Тажиев оказывает огромную поддержку и внимание развитию единоборств в Стерлитамаке. Также клуб признателен за помощь заместителю главы администрации Михаилу Васильевичу Григорьеву.

За 13 лет работы клуб посетили несколько тысяч человек: бизнесмены, руководители предприятий, представители силовых структур и охранных предприятий, студенты, дети-сироты, кадеты, дошкольники и другие. Тренеры клуба –Данила Маратович Белоклоков, Дамир Маратович Хисматуллин, Дмитрий Геннадьевич Юрин, Ринат Юнирович Ахметов – чемпионы республики, победители и призёры всероссийских турниров.

ОТЦЫ И ДЕТИ

– В Вашем клубе занимаются и дети, и взрослые, и мальчики, и девочки. Зачем девочкам борьба и бокс?

– Единоборства формируют уверенность и сильный характер, это нужно каждому человеку. Тому, кто привык преодолевать свою лень и выносить нагрузки, в жизни намного легче.

– Михаил Фёдорович, какие у вас отношения с воспитанниками?

– Доверительные. Мы в курсе их радостей и горестей. Бывает так, что нам могут позвонить учителя из школы, если у ребят что-то не так с учёбой или с поведением. Мы включаемся – вплоть до того, что, если есть проблемы с оценками, наши спортсмены делают уроки вместо занятий. Наши ребята включены в содружество не теряется

– Если дети нервничают перед соревнованиями, это влияет на результат?

Да, поначалу это было проблемой, но мы научились с ней справляться. Объясняем, что не надо зацикливаться на ожиданиях и результатах. Надо ловить момент, действовать здесь и сейчас. Ребята разные: некоторым нужна поддержка, необходимо постоянно быть с ними рядом перед боем, а к некоторым лучше не подходить. Чтобы лучше понять ребёнка, нужно общаться с его семьёй, понимать, чем он занимается, какие у него сильные и слабые стороны.

– Вы изучали психологию, чтобы лучше понимать своих учеников?

– Да. В университете у нас был предмет «Спортивная психология». Эти знания мне и сейчас помогают.

– Какие, по вашему мнению, родители совершают ошибки в воспитании детей?

– Некоторые родители слишком сильно опекают своих детей. Они стараются все контролировать. Бывает, что начинают нас учить преподавать, хотя никогда не имели отношения к боксу. Если родителей удаётся убедить, они отпускают ситуацию и у ребёнка сразу виден прогресс.

– Как вы поддерживаете дисциплину на занятиях?

– Дисциплина у нас строгая. Перед тренировкой обязательно построение, доведение до ребят всей необходимой информации. Пропускать занятия нельзя. Недисциплинированный человек никогда не станет победителем. Мы воспитываем дисциплинированных боксёров, помня о том, что самый потенциально опасный человек – безумный боксёр на улице. Агрессивных и непорядочных людей мы знаниями и умениями не вооружаем, чтобы никому не навредить.

– Какой Вы папа? Приходилось ли Вам заставляли своих детей заниматься спортом?

– Я всегда много времени проводил в спортзале, мой старший сын ходил со мной. Второй и третий в спортзале буквально с рождения. Поэтому заставлять не приходилось. Спорт для них – это естественно.

– Чему вас учат ваши дети?

– Своих детей очень тяжело тренировать: их бывает жалко. Я отдал их на тренировки Даниле Михайловичу Белоклокову. И детям легче тренироваться с другими людьми, потому что уходит страх расстроить своих родителей, если сделаешь что-то не так.

– Какими Вы стремитесь вырастить своих детей?

– Хорошими, порядочными, трудолюбивыми людьми, чтобы помогали другим и не зазнавались.

ПУТЬ К УСПЕХУ

– В Уфе сейчас проходит международный спортивный форум. На ваш взгляд, какое влияние на детей и подростков оказывает просмотр спортивных боёв?

– Спортивная деятельность, на мой взгляд, всегда приносит пользу как детям, так и взрослым. Это стимулирует людей заниматься спортом. Дети, глядя на других, начинают активно развиваться в этом направлении. У них появляется стимул и стремление быть похожими на своих кумиров. Взрослые, в свою очередь, начинают заниматься спортом для поддержания физической формы и соответствия определённым стандартам. Поэтому такие мероприятия всегда идут на пользу обществу, способствуя формированию здоровой нации. Например, по выходным человек предпочитает провести время в парке, на спортивной площадке, а не в баре. Когда мы видим качественные спортивные события, это становится частью нашего сознания. Мы понимаем, что жить можно с пользой.

– Необходимо ли посещать подобного рода мероприятия для того чтобы воспитать победителя? Достаточно ли просто посмотреть или лучше попробовать себя в каком-либо виде спорта?

– Конечно, посещать, обязательно. На таких площадках часто предоставляют возможность попробовать себя в разных видах спорта. Например, в борьбе показывают, как наносить удары, в боксе выставляют мешки и предлагают силу удара измерить. Тот, кто раньше ничем не занимался, может обнаружить: «Мне это понравилось!». Когда через одну площадку проходит десять человек и двое-трое из них записываются на занятия, это отличный результат. Таким образом возникает массовость, и рождается сильная и здоровая нация.

– Расскажите будущим предпринимателям, как развивать свое дело, чтобы оно окрепло?

– Во-первых, надо развиваться самому. Я пять лет отучился в институте, чтобы преподавать. Когда служил – тренировал спецподразделение. То есть постоянно растёшь. Чтобы показать упражнения другим, нужно уметь делать их самому, логично же. Я и сейчас поддерживаю форму, тренируюсь. Когда люди доверяют тебе и идут за тобой, невозможно стоять на месте.

О ПОБЕДАХ «ВИТЯЗЯ»

За 2023-2024 учебный год спортсмены секции приняли участие в 30 соревнованиях. Выезжали в города и районы Республики Башкортостан, а также в Магнитогорск, Курган, Златоуст, Ульяновск, Чебоксары, Казань, Саранск, Тольятти, Московскую и Пензенскую области, Каспийск и Домбай. В течении года проведены учебно-тренировочные сборы по направлению ОФП в г.Стерлитамак и Белебей, по СТТМ на озере Банное, в городах Уфа, Ульяновске, Оренбурге и в г.Сочи. Рината Файзуллина, Фёдор Кузьмин и Роман Хасанов стали кандидатами в матера спорта, Роман выполнил норматив спортивного звания «мастер спорта России по боксу» и КМС по кикбоксингу. По итогам Первенств страны воспитанницы Аделина Асадуллина, Лиана Галлямова входят в основной состав сборной России по кикбоксингу, а Рината Файзуллина – в сборную России по боксу.

Помимо спорта высших достижений, победителями и призёрами Республиканских, Всероссийских соревнований по боксу, кикбоксингу становились: Тамерлан Хисматуллин, Арсен Хисматуллин, Булат Садыков, Данил Фасхутдинов, Эмиль Хисматуллин, Данил Шамуратов, Эльмира Галлямова.

Мы желаем ребятам и наставникам новых высоких достижений!

Беседовали Дарья ГРИБОВСКАЯ, Анна СТЯЖКИНА, Даша ШКИТИНА