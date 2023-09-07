В Октябрьском прошёл первый республиканский фестиваль работников полиграфии «ПолиграфФЕСТ»

Руководитель ОИЦ Рустам Камалтдинов рассказал об основной идее организации фестиваля. Представителям октябрьской типографии важно быть на связи с коллегами из других, даже, казалось бы, самых отдалённых муниципалитетов Башкирии. К нам приехали со всей республики.

— Подразделения издательского дома выполняют одну работу — вместе продвигают информационную повестку, печатают полиграфическую продукцию, к которой привык каждый обыватель — это печатные СМИ, сувенирная и рекламная продукция, различные листовки, бланки документов. Если у журналистов республики есть замечательная возможность собираться ежегодно на «Журфесте», то, к сожалению, у полиграфистов долгое время такой возможности не было. Форум работников полиграфии и издателей «Тамга» не проводится несколько лет, а потребность в общении, в том числе деловом, никуда не делась. У нас замечательная база для проведения подобных мероприятий, есть о чём рассказать коллегам, есть что показать в нашем городе, — рассказал Рустам Камалтдинов.

Земляков и гостей, а это более 60 человек, со знаковым профессиональным событием поздравил заместитель главы администрации ГО Октябрь Латыпов, который отметил значимость типографий сегодня, в век цифровых технологий. Несмотря на то, что общество предпочитает большую часть времени проводить в Сети, печатные издания актуальности не теряют, даже наоборот, судя по статистике, становятся более востребованы. Заместитель главы наградил работников Октябрьской типографии: Светлану Ченцову Почётной грамотой администрации ГО, Эльвиру Шарипову — Благодарственным письмом администрации ГО.

К коллегам обратился и. о. генерального директора ИД «Республика Башкортостан» Расул Сафаргалиев, который назвал основными качествами представителей полиграфии желание развиваться, узнавать новое о своей профессии, учиться в первую очередь в техническом плане. Рынок полиграфии не стоит на месте, и все новшества лишь подталкивают сотрудников типографий работать с учётом современных реалий. По словам Расула Сафаргалиева, в восьми информцентрах Башкирии выпускают 146 периодических изданий на шести языках. В 2022 году типо­графии республики в составе издательского дома напечатали 15 млн экземпляров газет и журналов.

Так как на «ПолиграфФЕСТе» присутствовало руководство головного предприятия, работники типографий смогли пообщаться, получить ответы на вопросы, касающиеся заработной платы, налогообложения, модернизации оборудования, решения кадрового дефицита, поддержки ветеранов отрасли и так далее.

После дискуссии гости Октябрьского посетили его основные достопримечательности, побывали в городском музее, руководитель которого Ирина Медведева провела экскурсию и поделилась интересными историческими фактами об археологической стоянке Муллино-2, уникальных экспонатах. Во время поездки в городскую типографию полиграфисты обсуждали технические моменты, делились секретами работы, рассматривали оборудование, которое используют местные печатники.

— Я впервые приехала в Октябрьский, эмоции зашкаливают. Город чистый, уютный, есть чем полюбоваться, — поделилась Лариса Дьяконова, бухгалтер Бирского ИЦ. — Важно, что сегодня мы не только гуляем, общаемся, но и обсуждаем проблемы своей профессиональной сферы, моменты, которые касаются всех представителей печати.

Гостей впечатлила архитектура Октябрьского, и они согласились — не напрасно город называют маленьким Санкт-Петербургом. Масштабы другие, но много общего.

В завершение встречи с помощью лототрона участники фестиваля определили, кто же будет проводить «ПолиграфФЕСТ-2024». В следующем году работники печати встречаются в Белорецке.

— В Октябрьском я не впервые, но эта поездка мне запомнится не только из‑за встреч с коллегами, — рассказал директор Стерлитамакского информцентра Вадим Матюхин. — Находясь в историко-краеведческом музее, я позвонил однокласснику, с которым не виделся больше 15 лет. Он как будто ждал моего звонка: мы тут же договорились о встрече, пообщались. Так что эта поездка для меня много значит и в профессиональном плане, и в личном.

— Я работаю в печати шесть лет, и рада, что смогла побывать, во-первых, в Октябрьском, во-вторых, в кругу замечательных, пусть до сегодняшнего дня незнакомых людей, — делится Людмила Пиндюрина из Белорецка. — Есть что обсудить с коллегами из других городов, и когда это общение происходит в неформальной обстановке, чувствуешь себя как дома: спокойно, уютно.

Уезжать из Октябрьского многие его гости не хотели. Они признались, что эта поездка стала едва ли не главным событием уходящего лета. Участники фестиваля сошлись во мнении: полиграфия сегодня актуальна, как и раньше. И пусть «цифра» берёт своё, потребность в печатной продукции будет всегда. А значит, нужны развитие, молодые кадры, и здесь никуда без поддер­жки на всех уровнях.



Автор: Анастасия Нигматуллина, «Октябрьский нефтяник»

Фото: Виктор Лушкин, «Октябрьский нефтяник»