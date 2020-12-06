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События и факты
События и факты
6 Декабря 2020, 13:45
В Башкирии родители не хотят возвращения к очному обучению детей в школах
События и факты
6 Декабря 2020, 13:22
В столице Башкортостана пройдёт российско-узбекский молодёжный бизнес-форум
События и факты
6 Декабря 2020, 12:49
В Башкирии часть родителей высказалась против отмены дистанционного обучения
События и факты
6 Декабря 2020, 12:28
Школьница из Башкирии признана одной из лучших «Добровольцев России»
События и факты
5 Декабря 2020, 17:53
АО "БСК" будет передано Башкирии
События и факты
4 Декабря 2020, 18:44
В рамках подготовки к фольклориаде в Башкирии прошёл этнофестиваль «Туймазы-фест»
События и факты
4 Декабря 2020, 17:59
Экоактивист из Башкирии получил 14 суток
События и факты
4 Декабря 2020, 17:15
Четырехкратный обладатель звания «Самый сильный человек России» стал автоволонтером
События и факты
4 Декабря 2020, 16:40
Одним из победителей Стерлитамакского конкурса проектов стала лаборатория занимательной химии
События и факты
4 Декабря 2020, 16:23
Фермеры Башкирии направляют овощи в ковид-госпитали
События и факты
4 Декабря 2020, 13:37
В Башкирии водителей предупредили о массовых проверках
События и факты
4 Декабря 2020, 13:08
Сколько дней будут отдыхать жители Башкирии в январские праздники
События и факты
4 Декабря 2020, 12:17
Жительница Башкирии Ляйсан Шугаепова завоевала Гран-при Всероссийского конкурса башкирских красавиц
События и факты
4 Декабря 2020, 11:12
В Башкирии медицинские работники получат бесплатное жилье
События и факты
4 Декабря 2020, 11:10
Подписано распоряжение правительства РФ о создании Евразийского НОЦ в Уфе
События и факты
4 Декабря 2020, 10:59
В Евразийском НОЦ в Уфе смогут создать генный центр
События и факты
4 Декабря 2020, 00:34
Эксперты: "Создание НОЦ – колоссальный успех для Башкирии"
События и факты
4 Декабря 2020, 00:21
В создании НОЦ в Башкирии участвуют моторостроители и УГАТУ
События и факты
4 Декабря 2020, 00:07
Уфимский блогер обратился к Владимиру Путину с предложением
События и факты
3 Декабря 2020, 22:01
В столице Башкирии может быть создан научно-образовательный центр мирового уровня
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В Башкирии ремонтируются дороги
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