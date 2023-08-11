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11 Августа , 21:56

В Стерлитамаке показали силу и ловкость сотрудники Роспотребнадзора

Соревнования были посвящены 100-летию государственной санитарно-эпидемиологической службы республики

В Стерлитамаке показали силу и ловкость сотрудники Роспотребнадзора
В Стерлитамаке показали силу и ловкость сотрудники Роспотребнадзора

11 августа в Стерлитамаке на территории школы №33 прошла спартакиада среди сотрудников территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, посвящённая 100-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Башкортостан.

 

В Спартакиаде приняло участие 5 команд из муниципальных образований Республики Башкортостан. Участники состязались в следующих видах программы: подтягивание на турнике (муж.), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от скамейки (жен.), подъем туловища (жен.), бег на 1000м (муж./жен.), легкоатлетическая эстафета 4х100м.

1 место  у команды г. Стерлитамака, 2   - у  уфимцев ,  3 -  у команды  Бирска.

По информации администрации ГО

В Стерлитамаке показали силу и ловкость сотрудники Роспотребнадзора
В Стерлитамаке показали силу и ловкость сотрудники Роспотребнадзора
В Стерлитамаке показали силу и ловкость сотрудники Роспотребнадзора
В Стерлитамаке показали силу и ловкость сотрудники Роспотребнадзора
В Стерлитамаке показали силу и ловкость сотрудники Роспотребнадзора
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"Стерлитамакский рабочий"

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