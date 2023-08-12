Турнир на «Умной площадке»

+20 °С
Ясно
Турнир 3 на 3 проходил в двух возрастных категориях – до 21 года и свыше 21 года.
Судил соревнования Сергей Сидоров. Каковы итоги турнира?
В категории младше 21 года места распределились таким образом:
3 место "Феникс";
2 место "Футболисты";
1 место "KSKW"
В категории старше 21 года:
3 место "Киты"
2 "4 центнера"
1 место "Набат"
В конкурсе штрафных победил Юшечкин Андрей.
В конкурсе трехочковых победил Коржов Кирилл. Лучшим игроком турнира в категории до 21 года признан Расаев Дамир, 4 команда "KSKW"