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Спорт
12 Августа , 18:16

Турнир на «Умной площадке»

Сегодня, в День физкультурника, на «Умной площадке» школы № 33 состоялся турнир по баскетболу на призы общественной организации «Набат» и охранной организации «Набат-СТР» при поддержке спорткомитета и администрации города.

Турнир на «Умной площадке»
Турнир на «Умной площадке»

Турнир 3 на 3 проходил в двух возрастных категориях – до 21 года и свыше 21 года.

Судил соревнования Сергей Сидоров.  Каковы итоги турнира?

В категории младше 21 года места распределились таким образом:
3 место "Феникс";
2 место "Футболисты";
1 место "KSKW"
В категории старше 21 года:
3 место "Киты"
2 "4 центнера"
1 место "Набат"
В конкурсе штрафных победил Юшечкин Андрей.
В конкурсе трехочковых победил Коржов Кирилл. Лучшим игроком турнира в категории до 21 года признан Расаев Дамир, 4 команда "KSKW"

Автор:Екатерина Яковлева
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