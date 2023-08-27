Что общего у шахмат и ЕГЭ?

Победителями и призёрами в различных дисциплинах стали юные стерлитамаковцы Ринат Кунаккузин, Максим Ермаков, Арсений Гусев, Данил Насыров, Алина Имельбаева, Анастасия и Екатерина Стрелковы.

О борьбе ребят за победу рассказывает их тренер, кандидат в мастера спорта Павел Анатольевич Михайлов:

- Восемь моих учеников, представлявших г. Стерлитамак и "ДЮСШ 2", уверенно прошли четыре шахматные дисциплины. Так, в блиц-турнире, который состоялся 18 августа, мои ученики завоевали 5 медалей: золото и бронзу в турнире юношей до 19 лет, серебро в турнире юношей до 15 лет, две бронзы в турнире девушек до 17 и 19 лет.

В своей любимой дисциплине чемпионом стал Максим Ермаков.



21 августа в решении шахматной композиции ребята завоевали четыре медали: золото в турнире юношей до 19 лет, серебро в турнире юношей до 15 лет, золото и серебро в турнире девушек до 19 лет. Шахматная композиция - особый вид соревнования, в котором необходима 100-процентная точность как в ответах, так и в их написании, прямо как на ЕГЭ.

Чемпионом стал Ринат Кунаккузин: он опередил ближайшего преследователя на 2 минуты при равенстве очков.



Конечно же, основной упор все шахматисты делают на "серьëзные" шахматы. С 19 по 23 августа с утра до вечера шахматисты боролись за звания чемпионов республики, но, к сожалению, золото в Стерлитамак никто не увёз. Мои ученики завоевали 4 медали: три серебра в турнире юношей до 15, 19 лет и в турнире девушек до 19 лет, бронзу в турнире юношей до 19 лет.



С 23 по 24 августа прошёл турнир по быстрым шахматам - в нашей копилке также 4 медали: золото и бронза в турнире юношей до 19 лет, два серебра в турнире юношей до 15 лет и девушек до 19 лет. Чемпионом стал Ермаков Максим!

Но хочется отметить также Данила Насырова, который реабилитировался после неудачной классики и попал в призёры. Всеми горжусь: каждый боролся за самые высокие места!