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Спорт
30 Августа , 18:23

Вместе мы - ещё сильнее!

Этим принципом руководствуются педагоги центра "Сияние чистого разума", когда приглашают нормотипичных ребят общаться, заниматься спортом и творчеством вместе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра.

Вместе мы - ещё сильнее!
Вместе мы - ещё сильнее!

Начинающие журналисты Стерлитамака побывали в гостях у ровесников с аутизмом и совершили новые человеческие открытия:


- Эти ребята искренние, они оригинально мыслят и с ними интересно. У каждого из них - свои таланты, - говорит наш юный автор Диана Маннанова.

- Мне интересно с ними соревноваться: они добрые, искренние, - видит семиклассница Алсу Галеева.

А мы напоминаем: инклюзия - замечательная вещь: вместе с воспитанниками центра наши юные горожане могут рисовать и лепить, делать свечи и керамические изделия. Запись в творческие мастерские уже открыта. Звоните и приходите!

Адрес центра: ул.Сакко и Ванцетти 67, тел. +7 (922) 465-70-77

Медиацентр Стерлитамака и проект "Школа "автор"

Читайте и смотрите фото в группе ВКонтакте: https://vk.com/mediacentr_str?w=wall-201716276_461&ysclid=llxgnj5xq6783399965

#фпро#алга#ресурсныйцентр#грантглавы102#грантглавырб#фсго#помогаемпобеждать

Проект #алга реализуется Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан

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