Вместе мы - ещё сильнее!

Начинающие журналисты Стерлитамака побывали в гостях у ровесников с аутизмом и совершили новые человеческие открытия:



- Эти ребята искренние, они оригинально мыслят и с ними интересно. У каждого из них - свои таланты, - говорит наш юный автор Диана Маннанова.

- Мне интересно с ними соревноваться: они добрые, искренние, - видит семиклассница Алсу Галеева.



А мы напоминаем: инклюзия - замечательная вещь: вместе с воспитанниками центра наши юные горожане могут рисовать и лепить, делать свечи и керамические изделия. Запись в творческие мастерские уже открыта. Звоните и приходите!



Адрес центра: ул.Сакко и Ванцетти 67, тел. +7 (922) 465-70-77

Медиацентр Стерлитамака и проект "Школа "автор"

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