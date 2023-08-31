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Спорт
31 Августа , 09:54

Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре

В Самаре прошли Всероссийские соревнования «Волжские зори» памяти заслуженного тренера России А. Я. Рабиновича.

Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре

Среди мужчин 2-е место в классической программе занял Ильнур Рамазанов (школа № 33). Он обошёл двух гроссмейстеров, пять мастеров спорта и выполнил норму мастера спорта.

В классической программе среди мальчиков до 9 лет 1-е место занял Матвей Зинченко (гимназия № 2), 3-е место у Егора Князева (школа № 5). Среди девочек до 11 лет 3-е место заняла Яна Хомич (лицей № 3).

В молниеносной программе 1-е место занял Матвей Зинченко (гимназия № 2). Тренирует всех преподаватель ДЮСШ № 2 Ринат Мударисович Рысаев.

По информации комитета по физической культуре и спорту

Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре
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"Стерлитамакский рабочий"

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