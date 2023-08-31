Стерлитамакские шахматисты успешно выступили на соревнованиях в Самаре

Среди мужчин 2-е место в классической программе занял Ильнур Рамазанов (школа № 33). Он обошёл двух гроссмейстеров, пять мастеров спорта и выполнил норму мастера спорта.



В классической программе среди мальчиков до 9 лет 1-е место занял Матвей Зинченко (гимназия № 2), 3-е место у Егора Князева (школа № 5). Среди девочек до 11 лет 3-е место заняла Яна Хомич (лицей № 3).



В молниеносной программе 1-е место занял Матвей Зинченко (гимназия № 2). Тренирует всех преподаватель ДЮСШ № 2 Ринат Мударисович Рысаев.



По информации комитета по физической культуре и спорту