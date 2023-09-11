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Спорт
11 Сентября , 20:46

Кубок – у воспитанников стерлитамакской спортивной школы спортивной борьбы

Они показали отличный результат

Кубок – у воспитанников стерлитамакской спортивной школы спортивной борьбы
Кубок – у воспитанников стерлитамакской спортивной школы спортивной борьбы

В Уфе прошёл открытый Кубок по греко-римской борьбе на призы общественной организации «Черниковка». По итогам соревнований воспитанники стерлитамакской спортивной школы спортивной борьбы завоевали Кубок и показали отличный результат:

- 1 место - Артём Муратшин, Иван Валиков, Илья Лащев, Евгений Иванов, Эмиль Николаев ;
- 2 место - Денис Зайнетдинов, Роберт Сайфутдинов, Хасан Утяганов, Артем Рокин;
- 3 место - Даниэль Астахов, Алмаз Алиев, Ярослав Канторщиков, Зариф Богданов, Руслан Кудакаев, Андрей Скрипак.

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