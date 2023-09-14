Праздничный Стерлитамак

«Страна творчества», где будут представлены задания на исполнение танцев под весёлое попурри, огромная раскраска, мастер-классы. «Страна спорта» - площадка спортсменов, где будут полоса препятствий, семейные старты, конкурсы и «Страна Туризма» - площадка туристических испытаний, загадочная пещера, тяжёлый скалодром, сложная паутинка, всё чтобы вырастить юного туриста! Для поддержания атмосферы праздника и командности, рекомендуется использовать для классов одинаковые атрибуты (банданы, галстуки, значки и т.п.). Форма одежды и для детей, и для родителей спортивная. Площадка «Сила, Доблесть, Честь!» для знакомства детей с профессиями полицейского, кинолога, пожарного, врача, спасателя. И по традиции - выставка специализированной техники. «Страна Уфанет» - здесь дети познакомятся с компанией «Уфанет», с высокими технологиями в игровой форме, смогут раскрасить настоящую «Газель» и даже подключить целый многоквартирный дом к интернету.«Страна науки», где веселые и познавательные опыты ждут каждого первоклассника и его родителей. Здесь придётся ответить на научные вопросы викторины для первоклассников. В 14:45 состоится «Волшебный финал» - кульминация приключения. На сцене будет показано театрализованное сказочное представление. Кроме этого всех гостей ждут сюрпризы и приключения!

В этот же день взрослые смогут присоединиться к «Кроссу Нации - 2023» (начало в 11.00, в парке здоровья за стадионом «Содовик»). Самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. Соревнования проводятся по действующим правилам проведения соревнований по легкой атлетике. К участию в соревновании допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств.

В воскресенье,17 сентября, на площади Стерлитамакского театрально-концертного объединения, любители здорового образа жизни смогут пробежаться по одной из центральных улиц Стерлитамака – пр.Ленина – в рамках полумарафона «БСК Забега». Начало полумарафона в 9.00, первый старт в 9.40. Участников состязания ждут интересные развлечения, фудкорт, профессиональные фотографы, церемония награждения! Это грандиозный праздник для всех любителей спорта. Каждый участник сможет выбрать подходящую для себя дистанцию – 2, 5, 10 или 21,1 км. Участников состязания ждут интересные развлечения, фудкорт, профессиональные фотографы, церемония награждения! Это грандиозный праздник для всех любителей спорта. Каждый участник сможет выбрать подходящую для себя дистанцию – 2, 5, 10 или 21,1 км. В рамках мероприятия состоятся и детские старты: дети до 4 лет могут пробежать 50 метров, от 5 и 6 лет – 100 м; от 7-9 лет – 200 м. Дети до 9 лет бегут в сопровождении взрослых. Всем участникам забега необходимо пройти медицинское обследование перед забегом и получить справку о состоянии здоровья. Медицинская справка должна содержать штамп выдавшего учреждения, а также подпись и печать врача. Получить медицинское заключение можно в день участия.На сцене развернётся праздничная концертная программа от артистов театрально-концертного объединения, группы ОЛД СКУЛ и выступление симфонического оркестра «Мажор оркекстра».Помимо концерта будут работать площадки. Например, на площадке ГТО каждый желающий может сдать некоторые из норм ГТО (отжимание, прыжки в длину и другие). Состоятся силовые конкурсы, масреслинг, конкурсы по владению клюшкой с мячом, мастер-классы по стрельбе из башкирского национального лука. Для старшего возраста будут предусмотрены мастер-классы по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике.Можно будет посетить выставку исторического и современного вооружения военно-патриотического объединения «Отечество». Также познакомиться с деятельностью добровольческого поисково-спасательного отряда «Отклик», где участники движения проведут различные мастер-классы, военно-патриотического объединения «Патриот», республиканского молодежного психологического центра.



С 14.00 часов на площади перед городским Дворцом культуры начнётся дневная концертная программа «С праздником, любимый город!» с участием творческих коллективов городского Дворца культуры, Детских музыкальных школ города, Дворца пионеров и школьников имени Аркадия Петровича Гайдара.Также во время мероприятия будет работать гастрозона. Гостей мероприятия будет ждать разнообразие еды.С 12 часов на аллее перед городским Дворцом культуры запланирована работа различных тематических площадок и городских локаций: На площадке «Город мастеров» Детская художественная школа представить лучшие работы учащихся в разных художественных жанрах, а также проведет мастер-класс по живописи.Библиотечная система представит работу четырех инновационных центров: музея-лаборатории занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ», мастерской ремёсел «АРТ-ЛАБ», центра занимательных наук о природе и человеке «ДАРВИН-ЛАБ» и лаборатории занимательной химии «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ». Помимо этого, гости праздника смогут принять участие в тематических викторинах и взять с собой книги с полок «Буккроссинга».Школа креативных индустрий порадует жителей и гостей города небольшой фотовыставкой, современной электронной музыкой, работой фотостудии и видеопроизводства.От Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологии будет выставка работ студентов факультета педагогики и психологии, технопарк и учебный центр «Толтек плюс» представит развивающие головоломки и роботов, факультет математики и информационных технологий оборудует площадку с технологиями виртуальной реальности.Также будут представлены работы студентов многопрофильного колледжа. Коллекции костюмов, войлочные декоративные панно и композиции, вышивка, роспись по дереву, керамика.Кроме этого, будет организована игровая площадка для юных жителей нашего города. На этой площадке планируется аквагрим, творческая мастерская с мастер-классами и играми, занимательные шашки для детей и взрослых, мастер-классы по изготовлению планеров, робототехнических моделей, экологические опыты «ЭКОгород», иинтерактив по спортивному-туристическому ориентированию.Также на площадке будет работать ярмарка «Купец-молодец». Юные предприниматели представят свои изделия.Для молодежи нашего города будет организована площадка с яркими фотозонами, музыкой от диджеев, граффитистов. Уличные танцы, развлекательные программы от творческих студий нашего города, зона виртуальной реальности и настольные игры.С 17 до 22 часов на площади перед городским Дворцом культуры состоится вечерня концертная программа с участием звезд Российской и башкирской эстрады, Свое творчество представят Ришат Тухватуллин, «Бурановские бабушки», «Балалайка бенд», Юлиана Караулова и группа «Артик и Асти». Завершится День города праздничным салютом на площади перед городским Дворцом культуры.

Хотим оповестить граждан города, что в целях обеспечения безопасности граждан в период проведения мероприятий, посвященных Дню города будет перекрыто движение автотранспорта с 09 часов 16.09.2023г. до 20 часов 17.09.2023 на участке дорого по ул. Голикова вдоль площади Стерлитамакского государственного концертного объединения (пр. Ленина, 30в).В период проведения БСК-Забега с 08 до 15 часов 17.09.2023г. будет перекрыто движение по пр. Ленина, на участке от пересечения с ул.Геологическая до кольцевой развязки с ул. Худайбердина.На площади Городского дворца культуры с 14 до 23 часов будет перекрыт малый пр. Октября на участке от дома №33 по пр. Октября до пересечения с ул. Курчатова. А 19 до 23 часов будет перекрыто движение по пр. Октября на участке от пересечения с ул. Курчатова до кольцевой развязки. Ул. И. Насыри на участке от дома №1 по ул. И. Насыри до угла восточной части забора Стерлитамакского филиала УГНТУ.

Фото Сергея Крамскова, Эльвиры Рахимовой, Дмитрия Пискарёва