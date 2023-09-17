В Стерлитамаке проходит "БСК забег"

На площади перед театрально-концертным объединением проходит массовый зрелищный спортивный праздник, собравший горожан всех возрастов. Начался он утром с весёлой разминки. После регистрации участники вышли на старт.
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