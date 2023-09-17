+7 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Спорт
17 Сентября , 13:40

В Стерлитамаке проходит "БСК забег"

На площади перед театрально-концертным объединением проходит массовый зрелищный спортивный праздник, собравший горожан всех возрастов. Начался он утром с весёлой разминки. После регистрации участники вышли на старт.

В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"

Фото Сергея Крамскова 

В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
В Стерлитамаке проходит "БСК забег"
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика