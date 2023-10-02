Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу

В Стерлитамаке на трассе за Бельским мостом прошёл большой праздник мотоспорта - Открытый Кубок и Первенство города по мотокроссу. В соревнованиях участвовали сильнейшие гонщики Республики Башкортостан и России.

Участников мероприятия поприветствовали глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, Заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы и мира по мотогонкам на льду Николай Красников, директор филиала банка ВТБ в Стерлитамаке Наталья Кузменко.

Победителей и призёров наградят дипломами и кубками (о результатах мотокросса сообщим позже).

Пресс-служба администрации ГО

Фото Юрия Нестеренко