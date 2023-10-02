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Спорт
2 Октября , 11:51

Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу

 В соревнованиях  участвовали  сильнейшие гонщики Башкирии  и России

Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу

В Стерлитамаке на трассе за Бельским мостом прошёл большой праздник мотоспорта - Открытый Кубок и Первенство города по мотокроссу. В соревнованиях  участвовали  сильнейшие гонщики Республики Башкортостан и России.

Участников мероприятия поприветствовали глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, Заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы и мира по мотогонкам на льду Николай Красников, директор филиала банка ВТБ в Стерлитамаке Наталья Кузменко.

Победителей и призёров наградят дипломами и кубками (о результатах мотокросса сообщим позже).

Пресс-служба администрации ГО

Фото Юрия Нестеренко

Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
Открытый Кубок Стерлитамака по мотокроссу
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