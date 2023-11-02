В Стерлитамаке прошёл чемпионат по настольному теннису

Перед началом чемпионата председатель спорткомитета г.Стерлитамака Ю.А.Селивёрстов поприветствовал участников и пожелал бескомпромиссной борьбы.

По результатам упорных поединков среди женщин чемпионкой города стала Карина Халикова (школа № 32) , «серебро» завоевала Хадиса Абдуллина (АО «БСК»), «бронза» − у Эльвиры Мухтаровой (детсад № 56).

Среди мужчин старше 55 лет 1-е место – у Вячеслава Дерябина (АО «Башспирт»), «серебро» – у Ильдара Файзуллина (АО «СНХЗ») и «бронза» - у Винера Сагитова (СОШ № 32).

В абсолютной категории среди мужчин всех возрастов чемпионом города стал Ильдар Файзуллин (АО «СНХЗ»), 2-е место − у Айдара Ярмухаметова (АО «БСК») и 3-е место – у Рината Нигматуллина (АО «БСК»).

Победители и призёры награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами при спонсорской поддержке директора КНТ «Антарес» Ф.Ф. Боргардта.

автор: Винер Сагитов

фото: личный архив Винера Сагитова