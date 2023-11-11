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Спорт
11 Ноября , 14:56

В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии

Он был посвящён 100-летию волейбола Российской Федерации и Министерства спорта Республики Башкортостан, году педагога и наставника и памяти ветеранов волейбола города Стерлитамака. 

В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии

Торжественное открытие турнира состоялось в Стерлитамакском колледже физической культуры, управления и сервиса. Участников соревнований (сборные команды ветеранов из Салавата, Мелеуза, Ишимбая, Стерлитамака), спортсменов и родственников ушедших ветеранов волейбола поприветствовали заместитель главы администрации ГО города Стерлитамака Артур Гафаров, директор Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Мидхад Мусакаев, директор волейбольного клуба "Тархан" Сергей Тараканов, председатель Комитета по физической культуре и спорта города Стерлитамака Юрий Селиверстов и другие.

Артур Разилевич пожелал участникам справедливой и красивой игры. Он поблагодарил ветеранов волейбола из Салавата, Мелеуза и Ишимбая, которые также приехали почтить память ушедших спортсменов. С юбилейной датой также поздравил исполнительный директор федерации волейбола РБ Сергей Кирпичников. Он привёз с собой волейбольный мяч, который вручат победителю. Сергей Сергеевич отметил, что волейбол является самым популярным видом спорта в Башкирии.

Фото Р. Шангареевой

В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
В Стерлитамаке прошёл турнир по волейболу среди команд ветеранов Юга Башкирии
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"Стерлитамакский рабочий"

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