В чём сила, сестра?

15-летние сёстры Эльмира и Лиана Галлямовы пришли в борьбу два года назад и за это время научились побеждать. Лиана предпочитает «ударку» – бокс и кикбоксинг, Эльмира – смешанные виды борьбы. Красивые, с чистыми звонкими голосами, они мастерски производят захваты и броски.

В конце осени в Красногорске на Чемпионате мира по грэпплингу состязались борцы от 6 до 60 лет из 11 стран. Эльмира защищала честь клуба «Витязь» и заняла третье место. Мы беседуем со спортсменкой и её папой о том, с кем и зачем сегодня девочкам нужно уметь бороться.

«Я НЕ ДАЮ ПОВОДА МЕНЯ ЖАЛЕТЬ»

– Эльмира, в чём отличие грэпплинга от других видов борьбы?

– Грэпплинг – это в основном переходы из одной позиции в другую, броски, удушающие приёмы. Здесь важны выносливость и умение думать.

– Зачем девочке такой жёсткий спорт?

– У меня есть цель, и я к ней иду: я хочу профессионально выступать на ринге.

– Когда ты поняла, что это твоё?

– Мы с сестрой пришли в клуб в 13 лет и нам понравилось. Мир прекрасен, а спорт – это сейчас самое важное в моей жизни.

– Как относятся к вам ваши знакомые мальчишки?

– Одни удивляются: «Вау, она может всё!», другим всё равно, а третьи избегают общения с нами – если мы хотим встать с ними в спарринг на тренировке, они отказываются: «Я не могу бить девочку».

– А ты как на это реагируешь?

– Я считаю, что в зале нет мужского и женского пола, на ринге все равны.

– И тебя не смущает, что нужно бить людей?

– Я спортсмен, в этом нет ничего предосудительного. Если жалеть другого, то будут жалеть тебя. Я считаю, это ни к чему, и не даю такого повода.

– Как научиться побеждать?

– Нужны сила духа, мотивация, характер и физическая сила.

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД НА ЖЕНСКУЮ САМООБОРОНУ

– Девочками я, конечно, горжусь, – признаётся Марат Резанович Галлямов, папа Эльмиры и Лианы. – Попали они в этот вид спорта после того, как перешли в другую школу и их там начали обижать. Я сказал им: «Я могу защитить вас от взрослых, но от детей вы будете защищаться сами». Они спросили: «Как?» – я повесил им грушу: «Тренируйтесь». Они нашли спортивный клуб и попросили, чтобы я их туда возил. Мы тогда жили в деревне, в 37 километрах от Стерлитамака. Их первый тренер Никита Юрьевич Антропов их мотивировал, очень много им дал. Я возил их на тренировки каждый день, через год они начали выступать и побеждать, а мы переехали в Стерлитамак. Летом я живу в деревне (у нас там пасека), а девочки ездят по сборам с разными клубами. Я вижу, что они сделали свой выбор и только поддерживаю их.

Участники проекта «Школа юных журналистов «Автор»»

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