-4 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Спорт
3 Декабря , 17:00

В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу

В Стерлитамакском колледже физической культуры, управления и сервиса состоялся межрегиональный турнир по грэпплингу. Этот вид спортивного единоборства совмещает  в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов.

В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу

Среди участников турнира выступали спортсмены от 4 до 35 лет из городов Стерлитамака, Салавата.

Спортсменов и гостей соревнований поприветствовали заместитель главы администрации Павел Шорохов, руководитель Центра поддержки участников СВО и членов их семей Евгения Долгих, директор АНО "Трезвое поколение Башкортостана" Самат  Кифуллин, куратор Всероссийкой федерации грэпплинга в Приволжском федеральном округе, вице-президент Федерации спортивной борьбы Арсен Зинатуллин, директор Федерации спортивной борьбы грэпплинг Республики Башкортостан Ирик Мустафин. 

Более 200 участников из 13  команд боролись за первое место. По итогам турнира в возрастной категории от 4 до 9 лет 1 место у команды "Батыр" (г. Стерлитамак), 2 место - команда "Спарта" (г. Салават), 3 место - "Витязь" (г. Стерлитамак). В возрастной категории от 10 до 15 лет 1 место у "Спарты" (г. Салават), 2 место - "Витязь" (г. Стерлитамак) , 3 место - "Батыр" (г. Стерлитамак). 

В возрасте 16+ победила команда "Витязь" (г. Стерлитамак), 2 место - ДЮСШ (Стерлибашевский район), 3 место - "Спарта" (г. Салават). 

Фото Регины Шангареевой

В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru