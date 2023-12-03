В Стерлитамаке более 200 спортсменов участвовали в турнире по грэпплингу

Среди участников турнира выступали спортсмены от 4 до 35 лет из городов Стерлитамака, Салавата.

Спортсменов и гостей соревнований поприветствовали заместитель главы администрации Павел Шорохов, руководитель Центра поддержки участников СВО и членов их семей Евгения Долгих, директор АНО "Трезвое поколение Башкортостана" Самат Кифуллин, куратор Всероссийкой федерации грэпплинга в Приволжском федеральном округе, вице-президент Федерации спортивной борьбы Арсен Зинатуллин, директор Федерации спортивной борьбы грэпплинг Республики Башкортостан Ирик Мустафин.

Более 200 участников из 13 команд боролись за первое место. По итогам турнира в возрастной категории от 4 до 9 лет 1 место у команды "Батыр" (г. Стерлитамак), 2 место - команда "Спарта" (г. Салават), 3 место - "Витязь" (г. Стерлитамак). В возрастной категории от 10 до 15 лет 1 место у "Спарты" (г. Салават), 2 место - "Витязь" (г. Стерлитамак) , 3 место - "Батыр" (г. Стерлитамак).

В возрасте 16+ победила команда "Витязь" (г. Стерлитамак), 2 место - ДЮСШ (Стерлибашевский район), 3 место - "Спарта" (г. Салават).



Фото Регины Шангареевой