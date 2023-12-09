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Спорт
9 Декабря , 15:50

В Стерлитамаке проходит первенство РБ по гиревому спорту

Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса принял спортсменов из многих городов и районов республики. Здесь прошло торжественное открытие первенства Республики Башкортостан по гиревому спорту.

В Стерлитамаке проходит первенство РБ по гиревому спорту
В Стерлитамаке проходит первенство РБ по гиревому спорту

Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса принял спортсменов из многих городов и районов республики. Здесь прошло торжественное открытие первенства Республики Башкортостан по гиревому спорту.

Соревнования пройдут 9 и 10 декабря.

Первенство проводится среди младших и старших юношей и девушек – 2006-2007 и 2008-2010 годов рождения. Соревнования являются отборочными на первенство России, которое пройдёт в январе следующего года.

Несмотря на аномальный холод в состязаниях участвуют 13 команд со всей республики.

В Стерлитамаке проходит первенство РБ по гиревому спорту
В Стерлитамаке проходит первенство РБ по гиревому спорту
В Стерлитамаке проходит первенство РБ по гиревому спорту
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"Стерлитамакский рабочий"

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