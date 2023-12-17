-13 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Спорт
17 Декабря , 12:55

В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу

С 11 по 16 декабря в Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий проводились соревнования по волейболу. Игра была посвящена памяти павших воинов-интернационалистов и участников специальной военной операции.

В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу
В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу

Колледж представляла команда из следующих участников:

Осминкин А. Л. - гр. ИСВ-22

Ишдавлетов С. Р. - гр. СЖ-31

Каримов А. И. - гр. СМ-22

Ижбердин Р. И. - гр. МК-31

Волков Д. В. - гр. С-51

Волков Н. В. - гр. СЖ-33

Шангареев Т. Р. - гр. СЖ-22

Мухамадеев А. А. - гр. СЖ-32

Федин М. В. - гр. СМ-22

Файзуллин Н. Р. - гр. СМ-12

Субботин В. В. - гр. ИСП-13

По итогам соревнований переходящий кубок остался у команды ГАПОУ СКСиПТ.

Волков Дмитрий стал лучшим игроком.

Подготовила команду преподаватель физ. культуры Заикина Ольга Сергеевна.

По информации ГАПОУ СКСиПТ.

В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу
В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу
В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу
В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу
В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru