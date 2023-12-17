В Стерлитамаке прошли соревнования по волейболу

Колледж представляла команда из следующих участников:
Осминкин А. Л. - гр. ИСВ-22
Ишдавлетов С. Р. - гр. СЖ-31
Каримов А. И. - гр. СМ-22
Ижбердин Р. И. - гр. МК-31
Волков Д. В. - гр. С-51
Волков Н. В. - гр. СЖ-33
Шангареев Т. Р. - гр. СЖ-22
Мухамадеев А. А. - гр. СЖ-32
Федин М. В. - гр. СМ-22
Файзуллин Н. Р. - гр. СМ-12
Субботин В. В. - гр. ИСП-13
По итогам соревнований переходящий кубок остался у команды ГАПОУ СКСиПТ.
Волков Дмитрий стал лучшим игроком.
Подготовила команду преподаватель физ. культуры Заикина Ольга Сергеевна.
По информации ГАПОУ СКСиПТ.