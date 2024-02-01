Молодёжь Стерлитамака приняла участие в массовом забеге

Руководитель проекта Сергей Фёдоров рассказывает, что Стерлитамакская учащаяся молодёжь в составе 127 человек приняла участие в массовом забеге за 100 дней до празднования Великой Победы. Всего же учащуюся молодёжь представляли более 600 участников со всей Республики Башкортостан и соседних регионов. Сильнейшими участниками стали представители Уфы и Оренбурга. Стерлитамакские участники открывают двадцатку лучших спорстменов: это Антон Смирнов из СФ УУНиТ и Карина Хайруллина из БЭЮК.

Дистанция проходила в Парке Победы города Уфы и представляла собой весьма интересный и сложный маршрут: через парковую инфраструктуру и патриотические памятники дистанция спускалась к реке Белой через специально созданные тропы по зимнему лесу. Организаторы готовили тропы на протяжении месяца до старта.

Проект Серии молодёжных массовых забегов "Бегу до Победы" задался целью привлечь молодёжь к массовым спортивных мероприятиям. Она участвует в них бесплатно, развивая в себе любовь к спорту как на любительском так и на профессиональном уровне.

Уже сейчас, на втором этапе, можно сказать, что проект работает и показывает результаты. Участников стало вдвое больше по сравнению с первым этапом, который прощёл на дистанции Карстового трейла в Махачкалинском районе за 200 дней до празднования дня Великой Победы.

Впереди третий, завершающий этап серии забегов, он же будет самым массовым, красивым и сложным. Третий этап пройдёт 28 апреля в Макарвоском ущелье на дистанции Кук-караук трейл - самой сложной на Башкирской тропе. Учащейся молодёжи нужно будет преодолеть дистанцию через горы, скалы, пещеры, несколько водопадов и все это на 5 километрах пути. Участвовать может каждый, а на финише всех будет ждать медаль финишёра из металла с фирменным дизайном третьего этапа серии забегов "Бегу до Победы!", созданной с "Росмолодёжь. Гранты".

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/38RLQq