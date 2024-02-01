В Стерлитамаке прошёл Чемпионат Республики Башкортостан по авиамодельному спорту

Это были открытый Чемпионат Республики Башкортостан по авиамодельному спорту в классе моделей F-9U и открытое первенство Республики Башкортостан по авиамодельному спорту в классе моделей F-9U.

Также в рамках первенства состоялись открытые городские соревнования по авиамодельному спорту в классе F9U среди учащихся в режиме пилотирования «от третьего лица».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Стерлитамака, Уфы, Белорецка, Кумертау, Магнитогорска, Стерлитамакского района.

Результаты соревнований:

Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по авиамодельному спорту в классе моделей F-9U:

1 место – Файзуллин Амир, БСО компьютерная школа г.Белорецк,

2 место – Михайличенко Алексей, г.Магнитогорск,

3 место – Игнатов Павел, клуб «Вольный ветер» МБОУ ДО СЮТ ГО г.Уфа,

Открытое первенство Республики Башкортостан по авиамодельному спорту в классе моделей F-9U:

1 место – Усатов Григорий, клуб «Вольный ветер» МБОУ ДО СЮТ ГО г.Уфа, руководитель Алютин Д.В.,

2 место – Фаттахов Радмир, БСО компьютерная школа г.Белорецк, руководитель Мулеев Р.Ф.,

3 место – Усатов Григорий, клуб «Вольный ветер» МБОУ ДО СЮТ ГО г.Уфа, руководитель Алютин Д.В.,

В командном зачете в первенстве

1 место - клуб «Вольный ветер» МБОУ ДО СЮТ ГО г.Уфа, руководитель Алютин Д.В.

2 место – команда БСО компьютерная школа г.Белорецк, руководитель Мулеев Р.Ф.,

3 место - команда МАУ ДО ЦДЮТТ г.Стерлитамак РБ, руководитель Парфенов Г.Н.,

Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту в классе F9U среди учащихся в режиме пилотирования «от третьего лица» (в рамках первенства Республики Башкортостан по авиамодельному спорту в классе моделей F-9U):

среди учащихся 1-5 классов:

1 место – Нарольский Платон, МАУ ДО ЦДЮТТ г.Стерлитамак РБ, руководитель Романов Ю.А.,

2 место – Узаманов Мирас, МОБУ ДО СЮТ Стерлитамакского района, руководитель Ахмадуллин С.Р.,

3 место – Яппаров Эмиль, МАУ ДО ЦДЮТТ г.Стерлитамак РБ, руководитель Парфенов Г.Н.,

среди учащихся 6-11 классов:

1 место – Лукманов Эмир, МОБУ ДО СЮТ Стерлитамакского района, руководитель Ахмадуллин С.Р.,

2 место – Стяжкин Сергей, МАУ ДО ЦДЮТТ г.Стерлитамак РБ, руководитель Парфенов Г.Н.,

3 место – Ахмадуллин Азамат, МОБУ ДО СЮТ Стерлитамакского района, руководитель Ахмадуллин С.Р.

Фото с мероприятия в альбоме https://vk.com/album-64833252_301312893

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