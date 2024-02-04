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Спорт
4 Февраля , 21:05

Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях

У них – второе место.

Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях

С  1 по 3 февраля в Кумертау прошли республиканские соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» среди юношей старшей возрастной группы 2009-2010 г. р.

Участие приняли 6 команд из Уфы, Ишимбая, Мелеуза, Кумертау, Чекмагуш и Стерлитамака. Наш город представляла хоккейная команда спортивной школы №3  (тренер Шамиль Ахунов).

Результаты турнира: 1 место - «Ястребы» (Чекмагуш); 2 место - «Орлан» (Стерлитамак); 3 место - «Сапсан» (Кумертау).

По информации комитета по физической культуре и спорту

Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях
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"Стерлитамакский рабочий"

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