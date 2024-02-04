Юные хоккеисты из Стерлитамака успешно выступили на республиканских соревнованиях

С 1 по 3 февраля в Кумертау прошли республиканские соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» среди юношей старшей возрастной группы 2009-2010 г. р.

Участие приняли 6 команд из Уфы, Ишимбая, Мелеуза, Кумертау, Чекмагуш и Стерлитамака. Наш город представляла хоккейная команда спортивной школы №3 (тренер Шамиль Ахунов).

Результаты турнира: 1 место - «Ястребы» (Чекмагуш); 2 место - «Орлан» (Стерлитамак); 3 место - «Сапсан» (Кумертау).

По информации комитета по физической культуре и спорту