Спортсмены из Стерлитамака победили в чемпионате и первенстве по тайскому боксу

Как отметил старший тренер и председатель Федерации тайского бокса Алмаз Ягафаров, эти турниры были одними из самых важных в этом году.



«Из десяти спортсменов Федерации восемь отобрались на Чемпионат и Первенство России по муайтай. Большая проделанная работа нашего тренерского состава. Напомним, что в прошлом году на аналогичном турнире участвовало всего трое ребят, один из которых стал серебряным призером», — рассказал Алмаз Ягафаров.



В этом победителем первенства стала Карина Давлетшина, она забрала золотую медаль. «Серебро» завоевала Анастасия Афонина. Бронзовыми призерами стали Эмиль Акаев, Даниил Петров, Айнур Абдуллин, Александр Васильев.



Также бронзовые медали чемпионата получили Илья Истомин и Никита Селлер.