Уроженец Стерлитамака член сборной России по гандболу Вадим Ибраков - о себе и прошедшем сезоне

ВИЗИТКА

Вадим Сергеевич Ибраков.

Родился 12 августа 2002 года в Стерлитамаке.

Рост 202 сантиметра. Мастер спорта по гандболу. Линейный.

В сборной России по гандболу на Кубке дружбы в Москве дебютировал 21-летний Вадим Ибраков, линейный игрок волгоградского «Каустика». Он принял участие в двух из трёх матчей национальной команды, которая заняла на турнире третье место. Впереди оказались гандболисты Беларуси и Ирана.

ВЫСШАЯ ЛИГА

« Своему выступлению в прошедшем сезоне ставлю оценку «средне». Считаю, что мог бы показать более качественную игру. В целом этот год прошёл нормально, но, если сравнивать с предыдущим, то становится понятно: быть быть довольным итогом не могу. Матчей было в два раза меньше, а наша команда «Чеховские медведи-2» заняла вто- рое место в Высшей лиге, потерпев поражение от «Скифа». В финальных играх с омичами мы не показали командной игры, – думаю, в этом причина наших поражений».

ОСНОВА

«Я был заявлен на первый финальный матч с ЦСКА и участвовал в подготовке к решающей схватке. Было много видеоразборов и собраний, на которых тренеры показывали нам слабые и сильные стороны армейцев, после чего мы отрабатывали различные схемы на тренировках. Во время игры на скамейке атмосфера была напряжённой, ведь это была одна из главных встреч сезона. Для меня это очень серьёзный опыт в психологическом плане. Уже не первый раз я тренировался с основной командой. В начале года мне посчастливилось побывать на зимних сборах в Сочи. За это время успел влиться в коллектив. Участвую и в летних сборах в Кисловодске. В главной команде «Медведей» более опытные игроки уважительно относятся к молодым и стараются подсказать во время тренировочного процесса».

СЛЕЖУ ЗА «МЕДВЕДЯМИ»

«Смотрю каждый матч «Чеховских медведей» и стараюсь учиться у более опытных игроков. Думаю, не буду оригинальным, если скажу, что самой интересной стала последняя игра сезона. Парни провели эффектный матч, выложились на 200 процентов и завоевали для клуба 21-й чемпионский титул. Эту игру можно смотреть на повторе бесконечно».

Уроженец Стерлитамака, которому 12 августа исполнится 22 года, в прошлом сезоне 4 раза попал в заявку основы «Чеховских медведей».

Больше он выступал за дубль подмосковного клуба в чемпионате Высшей лиги. Победителем как раз этого турнира не так давно стал «Каустик».

– Я получил хороший опыт, но всё-таки нужно больше игровой практики. Рад, что отправляюсь в аренду в Волгоград, где постараюсь проявить себя достойно и получить много игрового времени. Уверен, что через год смогу вернуться в Чехов уже игроком более высокого уровня и буду конкурировать за место в составе «Медведей», – прокомментировал Вадим Ибраков.

– Вас включили в состав сборной после того, как стало известно, что из-за травмы не сможет сыграть Роман Царапкин из ЦСКА. Как и от кого узнали об этом?

– 25 декабря у меня был выходной. Вдруг в 10 утра позвонил менеджер сборной Евгений Гостев. Спросил, что я делаю 1 января. Ответил, что грандиозных планов нет. «Тебя вызвали в сборную», – сообщил он.

– В самом деле ничего не планировали на Новый год? Скажем, поездку в родной Стерлитамак?

– Для этого было маловато времени. В Чехове на новогодние праздники предоставляли неделю отдыха, и я уезжал домой. В «Каустике» же последнюю тренировку в прошлом году назначили на 29 декабря, а уже 3 января утром надо было появиться в клубе.

Решили, что ко мне приедет мама. Она должна была быть в Волгограде 2 января. Но поездку пришлось отменить.

– Вызов в сборную, так понимаю, стал сюрпризом?

– Конечно. Список игроков для участия в Кубке дружбы был оглашён, моей фамилии в нём не было, так что на приглашение не рассчитывал. Тем более на позиции линейного в стране есть более опытные и сильные игроки.

– Тем не менее летом вы участвовали в недельном сборе национальной

команды в Сочи.

– Тот сбор устраивался для просмотра молодых игроков на перспективу. Лидеров команды на нём не было. Из тех, кто в нём участвовал, сейчас в первую команду, помимо меня, вызвали Влада Мартыненко, Савелия Шалабанова и Алексея Чиркова.

– Примечательно, что в прошлом сезоне вы играли за «Чеховских медведей-2», а в составе основной команды из Подмосковья выходили на площадку лишь в двух матчах.

– Поэтому летний вызов в сборную стал вообще полнейшей неожиданностью. Впрочем, в Сочи приехали также игроки «Каустика» Никита Михайлов, Данила Иванов, Никита Ларин, которые в том сезоне играли, как и я, в высшей лиге.

– Какие впечатления остались от работы с Велимиром Петковичем? Что отличает этого тренера?

– Особая энергетика. У него очень живые тренировки, какие не всегда бывают в России. Хотя у Дмитрия Константиновича Бочарникова в «Каустике» они тоже интенсивные. Ещё Велимир хочет, чтобы игроки всегда внимательно его слушали, не теряли концентрацию.

– Петкович в общении с журналистами постоянно обращает внимание на то, что в российском гандболе не хватает скорости. Наверняка он и от игроков требует быстрого выполнения заданий?

– Человек работал в «Берлине» и привык к быстрому и жёсткому гандболу бундеслиги, уровень которой объективно выше, чем в чемпионате России.

– Лично вам главный тренер сборной России указывал, что следует подтянуть?

– Говорил, что надо прибавить как раз в скорости, что нужно быть подвижнее в защите и ни на секунду не отвлекаться мысленно от рабочего процесса. В принципе, я сконцентрирован на работе, но он хочет, чтобы я с ходу схватывал, что нужно делать.

– Какие впечатления остались от дебюта в сборной и Кубка дружбы в целом?

– Двоякие. С одной стороны, было приятно принять участие в турнире, с другой, остался осадок от того, что команда сыграла не так, как была должна, хотя все выложились на сто процентов. Лично у меня в первом матче не особо получилась игра в защите. В атаке открывался, заработал 7-метровый, один раз бросил – и не забил. Можно было бы дебютировать и несколько ярче. Потом Петкович дал мне шанс проявить себя в матче с белорусами, я же его не использовал. Сразу заработал две минуты штрафа…

– Видел, что в перерыве между матчами вы немного общались с чеховцами из молодёжной сборной…

– В высшей лиге мы играли вместе с Кириллом Акрамовым, Никитой Новиком и Андреем Воробьёвым, который сейчас перешёл на правах аренды в «Каустик». Ваня Шельменко же в прошлом сезоне выступал ещё за дубль в молодёжном первенстве. А Антон Аксюков играл в первой лиге.

Доната Морозова в прошлом сезоне постоянно привлекали в основную команду «Чеховских медведей». В высшей лиге он тогда считанные матчи провёл. А до этого мы с ним играли вместе с 16 лет, попав в команду к Александру Васильевичу Коваленко. Мы оба 2002 года рождения.

– Как вы оказались в системе «Чеховских медведей»? Вас приметили на каком-то турнире?

– На детский фестиваль гандбола в Тольятти летом 2016 года из Стерлитамака приехали две команды. Я был в составе второй. И вот тогда Коваленко подошёл ко мне и пригласил в Чехов.

– Привлекли ваши антропометрические данные?

– Несомненно. Я был высоким, но мало-

подвижным и неловким.

– Семья не была против переезда в Подмосковье?

– У мамы были понятные сомнения. Убедить её и бабушку с дедушкой помог отчим, который больше половины жизни посвятил спорту – играл в Башкирии в футбол на профессиональном уровне. В молодости он собирался перебраться в Волгоград, чтобы продолжить там заниматься футболом и поступить в институт физкультуры. Помешала серьёзная травма. Вместо Волгограда он поехал учиться в Уфимский государственный нефтяной технический университет.

– До гандбола пробовали себя в других видах спорта?

– В моей жизни постоянно были какие-то спортивные секции. Ходил и на футбол, и на плавание. Дольше всего – полтора года –

продержался в лёгкой атлетике. И бегал, и прыгал. Гандболом же в Стерлитамаке, до приглашения в Чехов, занимался всего 10 месяцев.

– Почему с ростом 2,02 вы не играете полусредним?

– Поначалу в Стерлитамаке меня определили как раз на эту позицию. В Чехове же на неё нашлись другие кандидаты. Зато не было базового линейного. Мальчик, который играл на этой позиции, через полгода «завязал» с гандболом. Коваленко решил попробовать меня. С тех пор я линейным и остался.

– Не жалеете, что летом перебрались в Волгоград?

– Ничуть. Более того, не побоюсь сказать, что счастлив в «Каустике», где сложился отличный коллектив. Благодарен тренеру, который предоставляет мне много игрового времени. Играя в суперлиге, получаю бесценный опыт, позволяющий прогрессировать.

– Однако из песни слов не выкинешь: «Каустик» – аутсайдер.

– Победы в этом году придут. Их все хотят. Ради них выкладываемся на тренировках. А поражения связаны с тем, что наша команда – самая молодая в суперлиге, много неопытных игроков. Собственно, и я провожу в ней первый полноценный сезон. В общем, нет людей, которые могли бы обеспечить результат. Но постепенно мы будем выходить на уровень, который позволит его добиваться.

– Вам нравится в Волгограде?

– Если честно, редко бываю в центре. Мне сняли квартиру в Красноармейском районе, расположенном на окраине города. Игровой зал, где мы тренируемся, находится в соседнем районе, Кировском. Мой основной маршрут пролегает между домом и залом. В этом есть свой плюс: не нарушаю режим, вовремя ложусь спать.

– У вас причёска под Златана Ибрагимовича. Это образ или случайное совпадение?

– Совпадение. Раньше у меня были короткие волосы. Как-то не стригся месяца три и решил посмотреть, что получится. Но если постригусь, то, наверное, больше не буду отращивать волосы.

– Тем не менее фамилии у вас и знаменитого шведского футболиста созвучны. Неужели вам не дали прозвище Ибра?

– Так в детстве звали, когда учился в стерлитамакской школе. А в Чехове это почему-то не прижилось. Обращались просто по имени.

– Кстати, где в вашей фамилии следует делать ударение?

– На «а». Иногда дикторы в зале произносят мою фамилию с ударением на «о», но это неправильно.

– Планируете вернуться после аренды в Чехов?

– Вопрос будет решаться по окончании сезона. Сейчас я в «Каустике».

Пользуясь случаем, Вадим Ибраков поблагодарил своих первых тренеров ДЮСШ № 2 по гандболу из города Стерлитамака, которые открыли ему дорогу в большой спорт. Очень радуют старания, упорство, целеустремленность спортсмена, потому что в спорте ошибки не прощаются, всегда есть место для конкурентов. Желаем достичь высоких результатов, играть без травм, удачи и здоровья!



Беседовал Рамиль МАНСУРОВ

Фото Сергея Крамскова и из личного архива.