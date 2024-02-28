В Стерлитамаке пройдут зимние игры «Семейные старты 2024»

В соревнованиях могут принять участие семьи с детьми, сообщает администрация города. При этом у каждого из них должны быть допуск врача к соревнованиям и спортивная форма с обозначением фамилии.



Всех участников поделят на три группы по возрасту ребенка:



первая группа — родители и ребенок 6-8 лет;

вторая группа — родители и ребенок 9-11 лет;

третья группа — родители и 12-14 лет.



Соревнования пройдут в три этапа: конкурс приветствия (плакат и представление семьи), лыжная эстафета и перетягивание каната.



Расписание «Семейных стартов»:



10:45-10:55 — парад открытия

11:30-12:00 — начало соревнований по лыжам по группам:

группа с ребенком 6–8 лет;

группа с ребенком 9-11 лет;

группа с ребенком 12-14 лет.

12:00-13:00 — перетягивание каната.

подведение итогов, награждение.



Предварительные заявки со сканом и допуском от врача принимают на почте: [email protected]. Также можно отправить заявки по номеру (WhatsAp): 8 (917) 47 32 839. Отправить заявки необходимо до 17 часов 1 марта.



Оригиналы заявок необходимо передать главной судейской коллегии 2 марта с 9:30 до 10:30 в пункте проката лыж и коньков спорткомплекса.

Фото Эльвиры Рахимовой