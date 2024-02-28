В Стерлитамаке пройдут зимние игры «Семейные старты 2024»

В соревнованиях могут принять участие семьи с детьми, сообщает администрация города. При этом у каждого из них должны быть допуск врача к соревнованиям и спортивная форма с обозначением фамилии.
Всех участников поделят на три группы по возрасту ребенка:
первая группа — родители и ребенок 6-8 лет;
вторая группа — родители и ребенок 9-11 лет;
третья группа — родители и 12-14 лет.
Соревнования пройдут в три этапа: конкурс приветствия (плакат и представление семьи), лыжная эстафета и перетягивание каната.
Расписание «Семейных стартов»:
10:45-10:55 — парад открытия
11:30-12:00 — начало соревнований по лыжам по группам:
группа с ребенком 6–8 лет;
группа с ребенком 9-11 лет;
группа с ребенком 12-14 лет.
12:00-13:00 — перетягивание каната.
подведение итогов, награждение.
Предварительные заявки со сканом и допуском от врача принимают на почте: [email protected]. Также можно отправить заявки по номеру (WhatsAp): 8 (917) 47 32 839. Отправить заявки необходимо до 17 часов 1 марта.
Оригиналы заявок необходимо передать главной судейской коллегии 2 марта с 9:30 до 10:30 в пункте проката лыж и коньков спорткомплекса.
Фото Эльвиры Рахимовой