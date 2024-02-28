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Спорт
28 Февраля , 14:29

В Стерлитамаке пройдут зимние игры «Семейные старты 2024»

В Стерлитамаке в 2 марта пройдут зимние семейные спортивные игры «Семейные старты 2024». Место встречи — лыжная трасса за спорткомплексом «Содовик».

В Стерлитамаке пройдут зимние игры «Семейные старты 2024»
В Стерлитамаке пройдут зимние игры «Семейные старты 2024»

В соревнованиях могут принять участие семьи с детьми, сообщает администрация города. При этом у каждого из них должны быть допуск врача к соревнованиям и спортивная форма с обозначением фамилии.

Всех участников поделят на три группы по возрасту ребенка:

  первая группа — родители и ребенок 6-8 лет;
  вторая группа — родители и ребенок 9-11 лет;
  третья группа — родители и 12-14 лет.

Соревнования пройдут в три этапа: конкурс приветствия (плакат и представление семьи), лыжная эстафета и перетягивание каната.

Расписание «Семейных стартов»:

  10:45-10:55 — парад открытия
  11:30-12:00 — начало соревнований по лыжам по группам:
группа с ребенком 6–8 лет;
группа с ребенком 9-11 лет;
группа с ребенком 12-14 лет.
  12:00-13:00 — перетягивание каната.
  подведение итогов, награждение.

Предварительные заявки со сканом и допуском от врача принимают на почте: [email protected]. Также можно отправить заявки по номеру (WhatsAp): 8 (917) 47 32 839. Отправить заявки необходимо до 17 часов 1 марта.

Оригиналы заявок необходимо передать главной судейской коллегии 2 марта с 9:30 до 10:30 в пункте проката лыж и коньков спорткомплекса.

Фото Эльвиры Рахимовой 

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