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4 Марта , 08:29

Турнир в память о подвиге

На стадионе "Содовик" состоялся турнир по мини-футболу памяти подвимга десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка.

Турнир в память о подвиге
Турнир в память о подвиге

29 февраля 2000 года 90 десантников вступили в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Бой длился почти сутки - живыми из него вышли только шестеро наших бойцов. В честь памяти о подвиге десантников ВПО "Отечество" и ветеранские организации участников боевых действий организовали соревнования для будущих защитников Отечества.

29 февраля 2000 года 90 десантников вступили в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Бой длился почти сутки - живыми из него вышли только шестеро наших бойцов. В честь памяти о подвиге десантников ВПО "Отечество" и ветеранские организации участников боевых действий организовали соревнования для будущих защитников Отечества.

В турнире участвовали команда школы № 24 и команды клубов ЦВР "Надежда": "Буревестник" (микрорайон Шахтау), "Юность" и "Прометей".

Эти состязания стали тем самым патриотизмом в действии, когда мальчишки понимают, для чего им быть сильными. Для того, чтобы небо над родным городом, республикой и страной было мирным.

Результаты турнира:

1 место команда, "Прометей"
2 место школа 24
3 место "Буревестник"

 

Автор:Екатерина Яковлева
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