Турнир в память о подвиге

29 февраля 2000 года 90 десантников вступили в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Бой длился почти сутки - живыми из него вышли только шестеро наших бойцов. В честь памяти о подвиге десантников ВПО "Отечество" и ветеранские организации участников боевых действий организовали соревнования для будущих защитников Отечества.

29 февраля 2000 года 90 десантников вступили в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Бой длился почти сутки - живыми из него вышли только шестеро наших бойцов. В честь памяти о подвиге десантников ВПО "Отечество" и ветеранские организации участников боевых действий организовали соревнования для будущих защитников Отечества.



В турнире участвовали команда школы № 24 и команды клубов ЦВР "Надежда": "Буревестник" (микрорайон Шахтау), "Юность" и "Прометей".

Эти состязания стали тем самым патриотизмом в действии, когда мальчишки понимают, для чего им быть сильными. Для того, чтобы небо над родным городом, республикой и страной было мирным.

Результаты турнира:

1 место команда, "Прометей"

2 место школа 24

3 место "Буревестник"