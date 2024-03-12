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Спорт
12 Марта , 15:37

Турнир в честь основателя "Набата"

В ИХТИ УГНТУ состоялось торжественное открытие турнира по баскетболу в память об основателе и первом руководителе общественной организации "Набат" А.А. Подобном.

Турнир в честь основателя "Набата"
Турнир в честь основателя "Набата"

Соревнования открыли директор Института химических технологий и инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. Стерлитамаке Ильин Владимир Михайлович, председатель правления общественной организации «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской республике «Набат» города Стерлитамак Маняпов Ильдус Фавилевич и сестра А.А. Подобного. Они поприветствовали участников турнира и пожелали всем удачи.
В матче открытия сыграли команды Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса и ИХТИ УГНТУ.
Турнир продлится до 25 марта: в этот день будут определены команда-победитель и призëры.

Приходите поддержать участников соревнований!

По информации пресс-службы ИХТИ УГНТУ

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