Турнир в честь основателя "Набата"

Соревнования открыли директор Института химических технологий и инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. Стерлитамаке Ильин Владимир Михайлович, председатель правления общественной организации «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской республике «Набат» города Стерлитамак Маняпов Ильдус Фавилевич и сестра А.А. Подобного. Они поприветствовали участников турнира и пожелали всем удачи.

В матче открытия сыграли команды Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса и ИХТИ УГНТУ.

Турнир продлится до 25 марта: в этот день будут определены команда-победитель и призëры.

Приходите поддержать участников соревнований!

По информации пресс-службы ИХТИ УГНТУ